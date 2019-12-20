Омичка, ставившая сына на гречку, готова бороться, чтобы его ей вернули

СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-20T08:00:54+03:00

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Детский омбудсмен при губернаторе Омской области Елизавета Степкина попыталась разобраться в ситуации вокруг семьи Юмашевых. Напомним, мать маленького Паши (имя изменено) Алину Юмашеву обвиняют в том, что она вместе с сожителем Сергеем Казаковым истязала сына.

Уполномоченный по правам ребенка побывала в школе № 27, где учится мальчик. Она посетила урок русского языка и увидела, что третьеклассник чувствует себя комфортно, отвечает на вопросы, выходит к доске.

На следующий день детский омбудсмен посетила мать Паши.

Елизавета Степкина встретилась с матерью мальчика, обвиняемой истязаниях.

– В ходе беседы родительница выразила желание исполнять материнские обязанности в полном объеме по содержанию и воспитанию ребенка. Ребенок посещает по рекомендации педагогов логопедические занятия, – рассказала Елизавета Степкина. – Сам мальчик выглядит ухоженным, активен, подвижен, с большим желанием ходит после уроков на прогулку с одноклассниками. Побывала в комнате, где проживает семья. Условия проживания удовлетворительные, спальные места для матери и ребенка имеются, организован уголок для учебных занятий. Ребенок был очень рад, что его дома встречает любимый пес.

Напомним, отчим ребенка в наказание за малейшую провинность ставил 9-летнего мальчика коленями на гречку, бил его по голове и ушам. Выяснилось, что один раз Паша провел так всю ночь. Ребенку удалось сбежать и попросить помощи у соседки. Он рассказал, что его не кормили четыре дня и давали только один стакан воды в сутки. Кроме того, крупа практически вросла в кожу на коленях и загноилась. Мать даже не пыталась защитить сына. По словам мальчика, она только отмачивала прилипшую к ранам гречку, удаляла ее, а потом наказание повторялось. В результате раны загноились, ребенок даже не мог нормально ходить. Хирургам пришлось делать ему операцию.

Тем временем в редакцию «Комсомолки» звонят и пишут неравнодушные люди со всей страны, которые хотят помочь пострадавшему мальчику.

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Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU