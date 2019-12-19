Меценат готов содержать семью, которая усыновит омского «мальчика на гречке», до его 18 лет

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-19T14:34:16+03:00

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История 8-летнего Паши, над которым измывался отчим с молчаливого согласия матери ребенка, потрясла всех. Есть семьи, готовые усыновить ребенка. Но пока мать не лишена родительских прав. Сейчас ребенок временно помещен в интернат. Тем временем, история проняла даже совершенно незнакомых семье людей. И они хотят помочь мальчику, которого дома часами заставляли стоять на гречке.

Но один звонок нас удивил. В редакцию «Комсомольской правды» обратился бизнесмен из Сургута. Мужчина заявил, что готов содержать приемную семью мальчика до его 18-летия.

- Я частный предприниматель. У меня с друзьями своя фирма – занимаемся дорогами, строительством, ремонтом. Нас потрясла история. Хотели бы материально помочь мальчику перед Новым годом, - рассказал нам бизнесмен. - Можем оплатить подарки и всем воспитанникам интерната. Кроме того, мы готовы содержать приемную семью Паши до его совершеннолетия. К тому же хотели бы оплатить и его образование в университете, - рассказал нам бизнесмен.

Беда Паши, над которым близкие люди издевались, потрясла всех. Его заставляли часами стоять на гречке. Отчим ставил ноутбук и снимал все на видео, мать Алина Юмашева за сына не заступалась. Начался судебный процесс. Изуверам светит до 7 лет тюрьмы. После шумихи мальчика все же изъяли из семьи и передали в интернат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

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Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU