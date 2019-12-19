2019-12-19T14:34:16+03:00
Общество

Меценат готов содержать семью, которая усыновит омского «мальчика на гречке», до его 18 лет

Бизнесмен хочет помочь Паше из Омска
Станислав МУХИН
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Мать временно отдала ребенка в социальный центр.Мать временно отдала ребенка в социальный центр.Фото: СОЦСЕТИ
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История 8-летнего Паши, над которым измывался отчим с молчаливого согласия матери ребенка, потрясла всех. Есть семьи, готовые усыновить ребенка. Но пока мать не лишена родительских прав. Сейчас ребенок временно помещен в интернат. Тем временем, история проняла даже совершенно незнакомых семье людей. И они хотят помочь мальчику, которого дома часами заставляли стоять на гречке.

Но один звонок нас удивил. В редакцию «Комсомольской правды» обратился бизнесмен из Сургута. Мужчина заявил, что готов содержать приемную семью мальчика до его 18-летия.

- Я частный предприниматель. У меня с друзьями своя фирма – занимаемся дорогами, строительством, ремонтом. Нас потрясла история. Хотели бы материально помочь мальчику перед Новым годом, - рассказал нам бизнесмен. - Можем оплатить подарки и всем воспитанникам интерната. Кроме того, мы готовы содержать приемную семью Паши до его совершеннолетия. К тому же хотели бы оплатить и его образование в университете, - рассказал нам бизнесмен.

Беда Паши, над которым близкие люди издевались, потрясла всех. Его заставляли часами стоять на гречке. Отчим ставил ноутбук и снимал все на видео, мать Алина Юмашева за сына не заступалась. Начался судебный процесс. Изуверам светит до 7 лет тюрьмы. После шумихи мальчика все же изъяли из семьи и передали в интернат.

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Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

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Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Как часто бывает в таких историях, мальчишка искренне любит свою маму. Он даже в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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