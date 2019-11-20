Эксперт: «Омские фасады, которые делают в морозы, обвалятся через два года»

СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-20T07:09:20+03:00

По словам председателя регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александра Лихачева, технологию работ в таких условиях почти никто не соблюдает

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Ремонт фасадов по гостевому маршруту в Омске забуксовал на середине. Работы на домах сейчас не ведутся из-за морозов. Впрочем, подрядчики с уверенностью заявляют: когда на улице потеплеет хотя бы до -15 градусов, можно будет продолжить. Их задача сейчас – закончить все хотя бы до 31 декабря, когда нужно будет деньги из резервного фонда просто заберут обратно.

Чиновники уверены, что успеют, а вот председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев считает, что такой аврал в морозы точно повредит качеству.

– Кроме одного предприятия, которое имеет федеральную лицензию и в мороз делало улицу Ленина, никто не сделает, – рассказал Лихачев «Комсомолке». –У всех остальных штукатурка вся отвалится через два года. Так и напишите! Нужны специальные штукатурные и красочное растворы, а знаете, сколько это будет стоить?

Также стало известно, что по итогам ремонта фасадов в Омске могут возбудить несколько уголовных дел. Ситуация сейчас находится на контроле у вице-мэра Евгения Фомина.

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Позади Форум России и Казахстана, к которому омские власти собирались отремонтировать фасады на домах вдоль гостевого маршрута. На эти цели региону выделили федеральный 1 миллиард. Но начались проблемы. Срок сдачи многоэтажек неоднократно переносили: назывались сроки 1 сентября, 1 октября, 1 ноября, 6 декабря. Теперь их делают в морозы. Последние цифры готовности, озвученные чиновниками, - 50%. И чем ближе конец года, тем выше вероятность, что до 31 декабря завершить все объекты не удастся. А это значит, что часть неосвоенных бюджетных средств придется возвращать. Мы задали наивные вопросы. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU