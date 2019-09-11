Выполнять 5-летнюю гарантию по ремонту фасадов на гостевом маршруте в Омске будет некому из-за фирм-однодневок

Сегодня, 11 сентября, новый министр энергетики и ЖКХ Омской области, переехавший в наш город из Ростова-на-Дону, дал первую большую пресс-конференцию. Ее решили не ограничивать какой-то одной темой, но начал Вадим Марыгин с главной темы, которая сейчас интересует многих омичей – ремонта фасадов по гостевому маршруту. На эти цели из федерального бюджета выделили более 1 млрд рублей. Таких денег и такого объема работ именно по ремонту домов в Омске, пожалуй, не было никогда.

«РАБОТЫ НАДО ЗАКОНЧИТЬ В ЭТОМ ГОДУ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

Не секрет, что строительная отрасль в нашем регионе находится в упадке – даже леса пришлось везти из соседних регионов – да и для чиновников это пока первый опыт работы с таким масштабным проектом. Поэтому не обошлось без серьезных накладок. Изначально с большинством подрядчиков подписали договоры, что они сдадут объекты до 1 сентября. Потом эту дату перенесли на 1 октября. Но, видимо, и к этому сроку работы на многих из 169 домов, которые сейчас приводят в порядок, не закончат. «Комсомолка», кстати, писала об этом еще в начале месяца.

– Сейчас работы ведутся на 154 объектах. Есть проблемы, мы их не скрываем. Я считаю, что у нас имеется еще порядка полутора месяцев. Все работы мы должны закончить в этом году, переноса финансирования на следующий год не предусмотрено, – сказал Марыгин. – В ближайшее время мы покажем омичам 10–12 домов, где работы завершены. Возникающие вопросы мы решаем, и я еще раз хочу подчеркнуть, у нас нет варианта не сделать эти работы. Иначе нам придется возвращать деньги. В следующем году нам средства уже никто не выделит заново.

Коллеги тут же поинтересовались, уйдет ли Вадим Марыгин в отставку, если все-таки не успеют сдать все дома к российско-казахстанскому форуму, к которому и затеяли в городе ремонт фасадов.

– Я только пришел, дайте хоть немного поработать! – пошутил тот в ответ. – Министров можно менять до бесконечности, это не решит проблемы.

«НАДО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСКАТЬ К ТОРГАМ НЕНАДЕЖНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ»

По словам Вадима Олеговича, некоторые подрядчики просто не рассчитали свои силы и не смогли справиться с взятыми на себя обязательствами. Брошенные ими дома будут передавать тем организациям, которые уже закончили работы на своих домах. Туда же будут перебрасывать рабочих и технику.

– Мы все делаем в соответствии с федеральным законодательством, а там критерий один: выигрывает тот, кто предложил самую низкую цену за работы, – объяснил Марыгин. – Даже была ситуация, когда компания снизила стоимость в 7 раз – с 14 до 2 млн рублей. И мы не могли не признать ее победителем на торгах. Конечно, надо вносить поправку в закон, чтобы при отборе учитывались и другие параметры – опыт работы подрядной организации и ее надежность.

По информации «Комсомолки», в Омске специально под тендеры для ремонта на гостевом маршруте создавались фирмы-однодневки, которые исчезнут через 2–3 года. Вадим Марыгин затруднился ответить, кто тогда вместо них будет исполнять обязательства по 5-летней гарантии, по которой подрядчик должен исправлять недочеты и поддерживать в нормальном состоянии отремонтированные многоэтажки. Вероятно, что эти обязанности автоматически будут переложены на управляющие компании, обслуживающие дом.

– Хочу уточнить информацию, которую опубликовали в некоторых СМИ, что из-за спешки будут ремонтировать только фасады с внешней стороны. Действительно в первую очередь будут делать их, чтобы точно успеть, – заметил чиновник. – Но штукатурить будут все стены домов, как изначально и планировалось. Кроме того, у нас есть два списка домов. Объекты первой очереди должны быть сданы во что бы то ни стало. Хотя бы центр города в ближайшее время мы должны освободить от строительных лесов.

Министр признал, что пока пробуксовывают работы не только на фасадах, но и на общественных территориях, которые сейчас также благоустраивают. Например, на площади у Музыкального театра.

– Я приезжаю, вижу, что по факту там выполнено 45% работ, но они почему-то не приняты проверяющими, – говорит Вадим Марыгин. – Если бы мне принесли бумаги с заключением, что все в порядке, я бы их подписал, и через два дня подрядчик бы получил деньги. А так у него нет даже оборотных средств на покупку стройматериалов. Это тормозит работы. Я сейчас разбираюсь, в чем там дело.

«В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЕЩЕ 187 ДОМОВ»

Впрочем, есть и несомненно позитивная новость для омичей. Уже сейчас принято решение, что из федерального бюджета выделят еще 1 млрд рублей – также на капремонт многоэтажек. Речь идет домах, которые чиновников обязали отремонтировать по решению суда.

– Омская область – единственная, где таких решений по капремонту домов уже на 12 млрд рублей. Нигде нет больше, чем у нас, – объяснил Вадим Марыгин. – Но насчитать можно любую сумму. Другое дело – возможности бюджета региона и муниципалитета. Пока в 2020 году на выделенные деньги мы можем привести в порядок еще 187 домов.

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Многие омичи в начале лета с воодушевлением обсуждали новость о выделении 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. На эти деньги власти пообещали отремонтировать фасады на 159 многоэтажках, которые находятся вдоль гостевого маршрута. Мимо них 7 ноября будут проезжать президенты Токаев и Путин – в Омске пройдет Российско-Казахстанский форум. (Подробнее...)