«Есть ощущение, что не успеем к 1 сентября»: Замглавы департамента горхозяйства рассказал «КП», почему буксует ремонт фасадов в Омске

Многие омичи в начале лета с воодушевлением обсуждали новость о выделении 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. На эти деньги власти пообещали отремонтировать фасады на 159 многоэтажках, которые находятся вдоль гостевого маршрута. Мимо них 7 ноября будут проезжать президенты Токаев и Путин – в Омске пройдет Российско-Казахстанский форум. Стены большинства из этих домов за 50 лет вообще никогда не приводили в порядок. Начали ремонт бодро - в считанные дни вокруг многоэтажек появились строительные леса. Десятки рабочих начали обивать старую штукатурку. Однако в августе ряды строителей на объектах заметно поредели. А на некоторых домах и вовсе встали работы.

Проспект Карла Маркса - тоже тишина.Фото: Анна МИКУЛА

Одинокий отделочник шкукатурит стену.Фото: Анна МИКУЛА

На улице Маяковского о ремонте фасадов напоминают только кучи мусора оставленные рабочими.Фото: Анна МИКУЛА

Власти обещали организовать народный контроль процессу обновления фасадов. «Комсомолка» решила помочь в этом омским чиновникам и обошла улицы Пушкина, Масленникова и Маяковского. Из 9 домов строители были только на двух. А на пр-те К. Маркса мы и вовсе заметили объявление, наклеенное на строительные леса:

- Требуются маляры и штукатуры. Срочно!

Мы позвонили по указанному номеру, чтобы понять – успеют рабочие к приезду президентов обновить все фасады. Омские чиновники рапортовали, что большую часть объектов закончат к 1 сентября.

- По условиям договора, нам обещали давать аванс раз в две недели, - с места в карьер начал жаловаться директор ООО «Формула успеха» Денис Разин – его фирма является субподрядчиком «Дом-Уют», которая и выиграла торги на право ремонтировать фасад. – Сначала заманили людей, а потом перестали платить. Вот уже три недели от генподрядчика нет ни копейки. Мы работаем на трех домах по проспекту Маркса и на улице Иванова. Когда начались перебои с зарплатой, люди просто разбежались. Они опасаются, что их обманут и вообще не заплатят за работу. Сейчас на каждом объекте у меня остались где-то по 8 человек. Чтобы их удержать, я плачу из своего кармана. Вот сегодня-завтра надо снова рассчитываться, если я этого не сделаю, уйдут и они и работа встанет. Я 10 лет занимаюсь строительством, но такая критическая ситуация впервые.

Наш собеседник посетовал: найти в Омске рабочих невероятно сложно. Тормозит процесс и плохая организация поставки стройматериалов.

- Во-первых, нет денег, чтобы вовремя покупать, что нам необходимо. Во-вторых, допустим, песок привезли с опозданием на неделю. Работы пришлось приостановить. Или вот кровлю старую сняли, а для новой материалы так и не подвезли. Ждем.

Куски старой штукатурки висят над этим входом еще с прошлой недели.Фото: Анна МИКУЛА

Сетку уже умудрились расписать граффити.Фото: Анна МИКУЛА

Люди, устав обходить тротуар по проезжей части, уже сорвали заградительную ленту.Фото: Анна МИКУЛА

- С чем могут быть связаны проблемы с финансированием?

- Я общаюсь с предпринимателями, которые работают на других фасадах. Везде одна проблема: выиграли мелкие фирмы. Поэтому некоторым генподрядчикам просто не дали банковскую гарантию. А без нее из бюджета аванс не выплачивают. Свои деньги, видимо, они просто не согласны вкладывать. Я хочу через ваше издание обратиться к чиновникам, чтобы они вмешались в ситуацию и как-то помогли ее разрешить.

- До 1 сентября успеете закончить работы такими темпами?

- Конечно, нет! Если ничего не изменится, в лучшем случае все доделаем через 2-2,5 месяца.

Власти на днях показали ход работ на двух образцово-показательных домах по улице Б. Хмельницкого. Там все идет по плану. До 1 сентября, срока, когда власти обещали сделать и сдать большую часть фасадов, меньше недели. Узнать у чиновников, сколько объектов уже готово, «Комсомолке» так и не удалось.

В министерстве энергетики и ЖКХ Омской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

- Мы контролируем все финансовые потоки при проведении работ, но комментария от нас не будет, – ответили в ведомстве.

Тем не менее, мы готовы предоставить слово всем заинтересованным.

Увиденное не слишком напоминает официальную формулировку «рабрта идет полным ходом».Фото: Анна МИКУЛА

Нескольких отделочников возле одного из домов мы все-таки застали. Но они тоже не работали.Фото: Анна МИКУЛА

ЗВОНОК В МЭРИЮ

«По 20 человек на объекте было при снятии штукатурки – сейчас столько не нужно»

Замдиректора департамента горхозяйства Николай МАШКОВ:

- Ремонт фасадов – это кропотливая работа, - начал объяснять нам чиновник.

- А куда деваются рабочие с объектов. Сейчас на каждом доме 2-3 работают?

- По 20 человек были задействованы при отбивке штукатурки. Сейчас новый этап, там не нужно столько людей.

- На некоторых объектах и штукатурку только наполовину отбили, а людей нет.

- Возможно, бригады друг у друга переманивают рабочих.

- Но на всех домах такая ситуация. Даже простые омичи замечают: леса стоят, работы почти остановились. Вроде, часть домов обещали сдать к 1 сентября. По ощущениям, успеют?

- Да, есть опасения, что не успеют.

- На каком этапе сейчас находятся работы, сколько домов уже готовы?

- Вы же спрашивали про ощущения…

- Я к вам как к чиновнику в первую очередь обращаюсь, поэтому хотелось бы конкретики.

- Нет, я вам не могу предоставить такую информацию. Пишите официальный запрос. Я вообще считаю критику неуместной. Бригады работают, мы контролируем процесс.

- Некоторые субподрядчики жалуются, что генподрядчик им просто не платит.

- Мы не уполномочены контролировать их финансовые отношения. Возможно, такие проблемы и есть.

- Есть информация, что некоторые генподрядчики плохо себя зарекомендовали и не предоставили банковских гарантий…

- Да, есть и такие. Они просто не получают аванс, потому что банк за них не поручился. Деньги им выплачивают по факту – только после того, как принят очередной этап работ.