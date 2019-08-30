«К 1 октября почти никто не закончит свои дома»: Подрядчики - о ремонте фасадов по гостевому маршруту Омска

«Комсомолка» уже подробно писала, что ремонт фасадов, на который выделили федеральный 1 миллиард, буксует. Чиновникам пришлось признать отставание от графика и назвать новый срок сдачи объектов – 1 октября. Главная причина в том, что аукционы выиграли мелкие фирмы. Им не могут дать банковские гарантии, поэтому в администрации не выплачивают им авансы. А оборотных средств, чтобы выполнять работы за свой счет, у них нет.

«ЭТО ЖЕ ПРОСТО ПРИДИРКИ И ВРЕДИТЕЛЬСТВО!»

В итоге компании перестают платить монтажникам и штукатурам, а те в свою очередь бросают работу. В итоге фасады стоят в строительных лесах, но без рабочих. Но чем больше мы общаемся с подрядчиками, тем больше проблем узнаем. Выяснилось, что противостояние строителей с чиновниками зашло так далеко, что из 10 омских субподрядных фирм 8 убрали людей с объектов. Многие ждут хоть каких-то денег два месяца.

- Я взял три дома у разных генподрядчиков, - делится один из наших собеседников, назовем его Евгений. - Только с одним нет проблем. Там более-менее крупная организация, у них есть оборотный капитал. В случае, если выплаты задерживают, руководитель может просто с одного дома на другой деньги перекинуть, чтобы была возможность покупать стройматериалы, платить людям и не останавливать процесс. На двух других просто катастрофа. Мы начали работать 1 июня. За месяц отбили часть штукатурки, закрепили специальную сетку, где-то уже нанесли новое покрытие. До сих пор не получили ничего, хотя по моим, подсчетам нам задолжали уже около 1 млн рублей.

Как выяснилось, в договоре этого субподрядчика оговорено, что деньги ему должны платить по факту – после приема каждого этапа. Есть так называемые скрытые работы – снятие штукатурки, проливка стен, чтобы смять строительную пыль, установка сетки. Под слоем штукатурки их не видно. Поэтому после каждого этапа приезжает комиссия – представители управляющей компании и технадзора – смотрят, как все сделано. Если находят недочеты, составляют акт, где указывают, что надо исправить. После того, как требования выполнены, подрядчик делает фото и высылает проверяющим на электронную почту. После этого комиссия приезжает снова, если все устраивает, подписывает бумаги. Подрядчик получает часть денег и платит рабочим. Планировалось, что это будет занимать не более 3 дней. В реальности все тянется неделями и даже месяцами.

- Доходит до смешного. В первый раз привез схему выполненных работ, - говорит Евгений. - В технадзоре говорят: «Там, где велись работы, надо было заштриховать». Я говорю: «Давайте, я вам сейчас ручкой заштрихую». Нет, надо на компьютере. Приезжаю в следующий раз уже с заштрихованной схемой. Говорит: надо провести на схеме линию, чтобы было понятно, где цоколь. Рисуем линию, приезжаем на третий день. «А, нет, - говорит, - надо две отдельные схемы: цоколя и всего дома». Потом придумал еще новую придирку – говорит: «Все хорошо, но вы мне фото работ только в электронном виде выслали. Не принимаю. Привозите распечатанные!» Это же просто вредительство!

«ВСКРЫЛИ КРЫШУ, ОБЪЕКТ БРОСИЛИ, А КВАРТИРЫ ЗАЛИЛ ДОЖДЬ»

Другой наш собеседник сообщил о вообще неожиданной причине таких проволочек.

- Если генподрядчиков выбирали все-таки по конкурсу, то субподрядчиком мог стать кто угодно, - говорит Михаил. - При этом давали столько фасадов, сколько просили. Многие просто не справились и побросали дома. У моего генподрядчика как раз была одна такая фирма. Они сняли крышу и поняли, что не тянут дальше. Отказались от дома. Кровлю закрыли пленкой на время, пока будут искать нового субподрядчика. Но управляющая компания так никого и не нашла. Пошли дожди, квартиры затопило. УК не хочет брать ответственность на себя и требует, чтобы мой генподрядчик компенсировал ущерб. А тот отказывается – ведь все произошло, когда он уже по документам не отвечал за дом.

По словам Михаила, в УК генподрядчику прямым текстом заявили, что не подпишут ни один вид работ ни на одном из его домов, пока он не компенсирует ущерб. Пока крупные игроки выясняют отношения, страдают непосредственные исполнители – даже те, кто добросовестно выполняет свою работу. При этом были потеряны два летних месяца.

- В технадзоре говорят, что не подпишут без УК, а в ней – что не будут подписывать без технадзора. Вот такой замкнутый круг. Нас кормят завтраками каждую неделю. В итоге я просто снял рабочих с домов и сейчас на грани того, чтобы просто отказаться от домов. На данный момент я уже ушел в минус на полмиллиона.

РАБОЧИЕ БОЯТСЯ, ЧТО ИМ НЕ ЗАПЛАТЯТ

Другой субпордрядчик считает, что все происходящее – не чей-то злой умысле, банальная безалаберность всех участников, ответственных за процесс.

- Недавно в мэрии прошло совещание, куда пригласили генподрядчиков, УК и технадзор, - делится Николай. - Они все там между собой переругались, каждый пытался свалить вину на другого. Совещание было в четверг. Говорят: «Выводите сегодня рабочих», примем у вас часть работ. Пока выходные, но в понедельник вам придет перевод. Я отказался это делать, потому что мне нечем мотивировать людей – у всех семьи, кредиты. Бесплатно работать никто не будет.

Николай объясняет: изначально в договоре было прописано, что деньги выплачивают за каждый принятый этап. Сейчас им выдвигают новое условие – заплатят только после выполнения хотя бы 30% всех работ.

- А чего сразу не 100% готовность? - негодует Николай. - Сейчас мне уже кажется, что даже если мы полностью все сделаем, они найдут, к чему придраться и просто не заплатят. Я давно работаю в строительстве, но такой неразберихи не было никогда. Вот мне звонят рабочие – на внутренние работы в квартирах охотно идут. Но как только узнают, что фасадные работы по гостевому маршруту, сразу отказываются. Боятся, что им вообще ничего не заплатят.

«ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ ВЛАСТЕЙ?»

- Даже при условии, что в понедельник, 2 сентября, нам выплатят долги, как обещали, к 1 октября, никто уже почти никто не успевает, - считает еще один субподрядчик. - Начнутся дожди, по технике безопасности нельзя работать выше первого этажа. А потом холода – и все. Если дома останутся так в зиму, то промерзнут, пойдут трещинами и аварийного жилья сильно прибавится. Есть, конечно, технология, как работать и на морозе, ее используют на Севере. Но это сильно удорожает смету. А денег больше никто не даст.

Также он рассказывает, что его просят вывести дополнительных рабочих на объекты, чтобы успеть в срок.

- У меня в договоре прописано, что на доме работают 15 человек, в расчете на них составлялась смета, - рассказывает Константин. - Почему я должен тратить свои деньги на зарплату дополнительным людям?! Почему должен входить в положение властей, если задержки происходят по их, а не по моей вине и мои проблемы все это время никого не интересовали?

Непонятная ситуация произошла и с завышением объемов работ.

- Изначально мы заключали договор на полный ремонт всех стен домов, - говорит Константин. – Сейчас условия поменялись. Говорят: «Штукатурьте только ту стену, которую видно, остальные просто покрасьте». Но эти работы стоят гораздо дешевле, значит, в итоге при тех же расходах я получу значительно меньше. Для понимания: в Омске даже нет собственных строительных лесов, их все везут из Екатеринбурга. Их аренда на один дом обходится в 19 тысяч рублей в сутки, за все время ремонта надо отдать 400 тысяч. Если бы рассчитывали только на одну стену, то потратили бы 200 тысяч. А теперь кто мне расходы компенсирует?

Другой субподрядчик рассказал о совсем пугающих вещах.

- Чтобы нормально выполнить такой объем работ, надо два года, - говорит Илья. - А при такой спешке многие работают с нарушением технологий – штукатурку наносят прямо на непромытые после отбивки стены, на пыль. При хорошем раскладе эта вся красота продержится 2-3 года.

Строители переживают: По договору, все, что будет отваливаться и трескаться, за свой счет должен восстанавливать подрядчик по гарантии в течение 5 лет.

- Но так как почти все фирмы, занимающиеся ремонтом фасадов, были созданы под тендер, максимум через три года их уже не будет. И за 5-летнюю гарантию некому будет отвечать, - продолжает один из субподрядчиков. - Так что может действительно с нормальных домов штукатурку не стоило отбивать, а надо было просто их покрасить. Если штукатурка отвалится, дом начнут быстро разрушаться, а выделят ли деньги на ремонт потом – неизвестно.

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