Эксперт – о ремонте фасадов в Омске: Придется возвращать часть от 1 миллиарда в Москву – думаю, 20 домов не успеем

Позади Форум России и Казахстана, к которому омские власти собирались отремонтировать фасады на домах вдоль гостевого маршрута. На эти цели региону выделили федеральный 1 миллиард. Но начались проблемы. Срок сдачи многоэтажек неоднократно переносили: назывались сроки 1 сентября, 1 октября, 1 ноября, 6 декабря. Теперь их делают в морозы. Последние цифры готовности, озвученные чиновниками, - 50%. И чем ближе конец года, тем выше вероятность, что до 31 декабря завершить все объекты не удастся. А это значит, что часть неосвоенных бюджетных средств придется возвращать. Мы задали наивные вопросы.

1. Успеют ли закончить ремонт до 31 декабря?

- Мнения на этот счет разные. Я присутствовал на многочисленных совещаниях по этому вопросу. Замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Николай Машков считает, что успеют. Мое мнение и опыт подсказывают, что нет, – комментирует председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. – По ряду причин. Как решить эту ситуацию? Да никак! Раньше надо было решать. А сейчас уже надо деньги возвращать!

2. Сколько многоэтажек так и не сделают?

- Я не могу ответить точно на этот вопрос – я же не в департаменте горхозяйства работаю. Но, думаю, домов 20 точно останется без ремонта. За них и придется возвращать деньги. Какие-то вопросы пытаются исправить. У вице-мэра Фомина это на контроле. Евгений Викторович сейчас написал письмо в правоохранительные органы, будут возбуждать несколько уголовных дел на подрядчиков. Кто-то сядет. Люди летом получили деньги, не отдали их, и так и не приступили к работе. То есть они держали их полгода, это ж проценты. Официально без банковской гарантии им не должны были деньги перечислять. Но получить ее можно просто – либо имея счет в банке, либо за деньги.

3. Штукатурить в холода можно, если соблюдать технологию?

- Да все это ерунда! Кроме одного предприятия, которое имеет федеральную лицензию и в мороз делало улицу Ленина, никто не сделает, – говорит Лихачев. –У всех остальных штукатурка вся отвалится через два года. Так и напишите! Нужны специальные штукатурные и красочное растворы, а знаете, сколько это будет стоить?

4. Кто виноват и что делать?

- В этом году деньги дали вовремя. Так что это вина управляющих компаний. Они говорят, что их заставили брать омских подрядчиков. Но надо понимать, что юридически все документы подписывает УК. Меня вот никто не заставлял. Сейчас многие подрядчики получили деньги и до сих пор не приступили к работам.

Надо брать компании, у которых есть деньги. Работать с маленькими – это же несерьезно. Многих весной уже не будет – они обанкротятся и гарантию с них не спросишь. Это же очевидно. Крупной компании банкротиться невыгодно.

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КСТАТИ

Мы пытались получить комментарий министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса. Но у Вадима Марыгина было одно совещание за другим, и пообщаться с нами оперативно он не смог, хоть и выразил готовность. Подготовить оперативно свою точку зрения на ремонт фасадов не смогли и в мэрии. Замдиректора департамента горхозяйства Николай Машков в категоричной форме отказался разговаривать с нами. В пресс-службе администрации сначала пообещали подготовить комментарий, но позже рекомендовали написать официальный запрос в департамент. Но «Комсомолка» по-прежнему готова дать возможность высказаться по теме всем заинтересованным.

МНЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА

«Из-за морозов строители теряют время и деньги»

- Проблема в том, что теперь время выполнения работ будет более длительным. Теплое время упущено, приходится делать в тех погодных условиях, которые имеем. Сейчас стоит 25-градусный мороз – нельзя красить, нельзя штукатурить, - рассказал нам о сложностях один из подрядчиков. – Теперь дома и строительные леса нужно обносить пленкой и делать тепляки. На пятиэтажку нужно минимум 5 дней при условии, что у тебя есть 10 рабочих. К тому же это дополнительные затраты генподрядчика. Он теряет время и деньги. Пленка с дополнительной оплатой труда строителей обойдется в 100 тысяч рублей. Теперь перед оштукатуриванием нужно греть стены тепловыми пушками, это снова время. Кто виноват, что мы вынуждены работать в холода? Изначально, по моему мнению, бардак был во всем. Мы ставили вопросы, поднимали проблемы, но чиновники нам отвечали: «Мы проведем совещание и обсудим». Но решений никто не принимал. Взять тот же стройконтроль: выиграла непонятная фирма со штатом 4 сотрудника на 170 домов. Ну, это же смешно!

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