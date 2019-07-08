На каких домах отремонтируют фасады к приезду в Омск двух президентов

Закипела работа на улицах Омска. Город готовят к проведению российско-казахстанскому форуму, на который приедут лидеры двух стран. Путина и Токаева ожидают в Омске в ноябре. Местные власти не упустили возможности привести город в порядок к такому значимому мероприятию.

- К саммиту мы увидим город красивее, чем он был на 300-летие, - сказал накануне спикер ЗакСобрания Омской области Владимир Варнавский.

Губернатор добился под Форум выделения крупных федеральных сумм. Только на ремонт фасадов вдоль гостевого маршрута областное правительство направит более 1 миллиарда полученных средств. «Комсомолка» узнала список домов, где проведут ремонт крыши, кровли или сделают оба конструктивных элемента зданий (подробнее см. «На заметку»).

Традиционно повезло больше всего жителям центральных улиц, которые как раз и проходят через гостевой маршрут от аэропорта. Речь об улицах Ленина, Пушкина, проспекте К. Маркса, Красном Пути и других. Однако придет праздник и на улицах с окраин города. Например, фасад отремонтируют на доме ул. Хлебная,28/Торговая,23 в Старом Кировске.

Однако, как в старых анекдотах, вместе с хорошей новостью омичи домов-счастливчиков получили и плохую. Чиновники попросили жителей убрать с окон зданий, проходящих через гостевой маршрут, решетки, а также кондиционеры со стен. На подъездах появились следующие объявления от управляющих компаний:

- Просьба безотлагательно произвести демонтаж при наличии установленного внешнего блока кондиционера, спутниковой антенны, металлической оконной решетки квартиры с наружной фасадной стены за счет собственных средств.

Омичей, конечно, такое требование возмутило. Правда, потом в управляющих компаниях пояснили: просьба носит рекомендательный характер.

НА ЗАМЕТКУ

Какие дома приведут в порядок?*

Мельничная,71;

ул. Мельничная,69/ул. Нефтебаза,13;

Иртышская Наб.,17,18,19,20,22,24,26,27,28,29,31,35;

пр-т К.Маркса,6,8,10,12,14,16,17,22,26,29,29а,30,33,34 38,42;

пр-т К.Маркса,44,45,46, 47,48,50,52, 59,61,64,67,69;

пр-т К.Маркса,71, 73,75,77,79, 80,81,82а,83,84; 85,87,89;

пр-т К.Маркса,1/Лермонтова,20;

ул. Лобкова, 3,4;

ул. Серова,1а,1б,1в,13,20,21;

ул. 4-я Северная,5;

Красный Путь, 8,10,12,67,70,72,79,79а,82а,135,139,141,145,147,149;

ул. Ивана Алексеева, 6, 8;

ул. Ленина, 6,8,24;28,30,31,43,47,51;

ул. Маяковского,15;

ул. Б.Хмельницкого,160,162,164,166,168,170,172,174,180,182,184,

ул. Б.Хмельницкого,186,188,190,192, 208,212,216,220,222;228,230,232;

ул. Рождественского,1,3,7,11,13,15;

ул. 1-я Самарская,5;

ул. Мельничная, 58б,76а,88,90,92,94,96,120;

ул. Мельничная,86/ул. Менжинского,1а;

ул. Торговая,21,32;

ул. Транссибирская,3,25/1,25/2;

ул. Хлебная,28/Торговая,23;

ул. Менжинского,2а;

ул. В. Иванова,4,8;

ул. Марченко,3;

Бульвар Победы,1,3,10;

ул. 11-я Линия,185

ул. 9-я Линия,163,165,167

ул. Масленникова,49/ул. 9-я Линия,141;

ул. Масленникова, 9,26,

Ленинградская пл.,1,2,2а,3,6;

ул. Гагарина,2;

ул. Интернациональная,15,35;

ул. Лермонтова,4;

ул. Циолковского,2,6;

ул. Волочаевская,13;

ул. Полковая,28,37;

ул. Пушкина,76,97,99;

ул. Пушкина угол Масленникова, д. 76/9

* сделают фасады или крышу, либо и то и другое