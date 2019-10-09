Часть фасадов гостевого маршрута в Омске придется доделывать уже в морозы

В этом году Омск впервые получил 1,1 млрд рублей на ремонт фасадов по гостевому маршруту. Отремонтировать решили сразу 169 фасадов и 7 крыш старых многоэтажек. Сначала власти оптимистично заявили о сдаче всех работ 1 сентября, потом сдвинули срок на месяц. Потом еще на один. Но, судя по результатам совместного объезда объектов губернатора и мэра, и к этой, последней дате успеют не все подрядчики.

«ПОЧЕМУ БЕЗ ВЕДОМА ЖИЛЬЦОВ УМЕНЬШИЛИ СМЕТУ?»

Уже на подходе к дому № 30 на улице Ленина Александра Буркова и Оксану Фадину, собравшихся проинспектировать там ремонт фасада, поджидали активные и очень эмоциональные гражданки. За неимением губернатора и мэра, которые немного задерживались, группа жительниц решила пока поделиться своей болью со скучавшими без дела журналистами.

– Мы со своего дома отдали 11 тысяч рублей за проверку сметы. Ее утвердили, а в итоге через неделю к нам приходит представитель подрядчика и заявляет, что смету сократили, – говорит старшая по дому № 30 на улице Ленина Лина Березина. – Отмостки во дворе, которые они разрушили своими лесами, восстанавливать не будут, вместо шести крылец с барского плеча согласились сделать только два. Также в перечне работ значилось, что они должны снять водосточные трубы. У нас они новые, только в 2016 году во время капремонта поменяли. В итоге трубы никто не снял, они все запачканы краской и забиты цементом. Окна просили закрыть фанерными щитами. Этого также никто не сделал. В итоге все заляпано, мы это ничем оттереть не можем! Кинули нам бригаду из неквалифицированных рабочих – 17-летние пацаны, у которых даже нет разрешения на высотные работы.

Фото: vk.com/region55

Представитель подрядной организации ООО «Квантор-Строй» стоял под сенью своего недоделанного фасада и с опаской поглядывал на начинавшего набирать обороты, громкость и высоту тона оратора. В ситуацию пришлось вмешаться подоспевшему губернатору. Активная старшая по дому схватила Александра Леонидовича за руку и потащила во двор – наглядно показать, что ее не устраивает в работе строителей.

– Вот у меня смета на 7 млн 759 тысяч рублей. Почему ее сократили без ведома жильцов? Где эти деньги?! – интересовалась жительница дома. – Нам новую смету никто не показывает. С торца просто прокрасили на два раза без грунтовки – сколько это продержится, никого не волнует. Балконы у нас все старые, из них уже арматура торчала. По смете там должны были сделать стяжку и залить бетоном. На деле просто профанация. Налепили облицовку, которую сорвет первым сильным ветром. Если этот кусок от балкона кому-то в голову прилетит, кто отвечать будет? Вот еще недавно приходил представитель управляющей компании, осуществляющей контроль. Говорил: «Такую «шубу» (покрытие на фасаде дома. – Прим. авт.) принимать нельзя!». А сейчас он уже гораздо лояльнее стал. Цвет не был согласован. Участок между крышей и стеной не прокрашен, а эту часть уже приняли.

Фото: vk.com/region55

«ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ КРЫШИ И СЛИВЫ, ФАСАДЫ ОТВАЛЯТСЯ ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА»

Можно лишь предположить, что управляющую компанию обязали принимать решение оперативнее, а не придираться к мелочам. Напомним, в интервью «Комсомолке» один из подрядчиков как раз жаловался на бюрократические проволочки со стороны проверяющих. Из-за того, что работы долго принимали, компании не перечисляли деньги за выполненные работы. Это сильно тормозило процесс и стало одной из причин срыва сроков сдачи всех фасадов.

Потом из-за спешки пришлось привлекать на ремонт больше людей. Также подрядчики жаловались, что их заставляли менять смету и за свой счет оплачивать дополнительных рабочих.

Александр Бурков внимательно выслушал жильцов и пообещал во всем подробно разобраться. Он обратил внимание на необходимость провести ревизию сточных труб. Иначе все усилия будут сведены к нулю, и фасады снова разрушатся из-за протечек.

– По уму надо было управляющим компаниям синхронизировать работы на фасадах с заменой водосточной системы и ремонтом крыш. А то может получиться, что им за бюджетные деньги сделают фасады, а штукатурка отвалится через 2-3 года, – резонно заметил губернатор.

Рациональное зерно в достаточно сумбурные и эмоциональные жалобы жильцов удалось внести и мэру. Оксана Фадина потребовала от отвечающего за это направление в горадминистрации Николая Машкова отчитаться по ситуации в ближайшее время.

– Возьмите договор, возьмите смету, – спокойно распорядилась глава города. – Сделайте мне сметное разложение всех материалов и видов работ. В два столбика. Покажите мне сравнительный анализ по отклонениям новой сметы от старой. Каждое отклонение мы сядем и будем обсуждать.

Напомним, работ ход работ на фасадах принимают две стороны – управляющие компании и стройконтроль. Но последняя и вовсе срывала работы, часто искусственно затягивая приемку сделанных работ. Об этом мы уже писали ранее. Собственно чего и стоило ожидать от фирмы в 7 раз упавшей в цене – с 14 до 2 млн рублей – ради того, чтобы выиграть госконтракт.

– Стройконтроль недобросовестным оказался, на объекты не являлся, мы расторгли договор и ищем новую организацию, – пояснил губернатору первый вице-мэр Евгений Фомин.

Фото: vk.com/region55

«НЕ СДАДИТЕ ДОМ К 1 НОЯБРЯ – МЫ ИЩЕМ НОВОГО ПОДРЯДЧИКА»

Если с домами в районе Ленинградской площади определенность уже есть – там работы по большому счету идут к завершению, то с фасадами на гостевом маршруте в районе ж/д-вокзала пока ничего не понятно.

Например, 100-летняя трехэтажка, стоящая буквой «П» на улице Лобкова. Там только начали отбивать штукатурку со стороны улицы, со двора все выглядит пугающе нетронутым. При этом подрядчик заверил, что вполне успеет сдать объект до начала форума России и Казахстана, к которому и затеяли большой ремонт фасадов. Напомним, на это осталось три недели.

Но губернатор и мэр не разделили оптимизма и выразили большие сомнения, что все получится даже к этому сроку. Вероятно, доделывать указанный дом все-таки придется зимой. Вероятно, с использованием тепловых пушек. Но это уже будет головная боль опаздывающего подрядчика.

– Если у нас контракт не будет выполнен к первому числу, то мы расторгаем с вами договор и ищем нового подрядчика. Фиксируем это протокольно. Зачем играть в такие игры, и штрафы за просрочку исполнения договора будут. И мы, и прокуратура проконтролируем это, – поставил подрядчика перед фактом губернатор.

Как и на первом объекте, здесь во двор вышли недовольные жильцы. В частности люди жаловались, что рабочие не закрыли толком их окна и повредили стеклопакеты. При этом, по словам потерпевшей стороны, подрядчик отказывался возмещать ущерб. Перед лицом главы региона все-таки пришлось пообещать – ремонтники все исправят за свой счет.

Впрочем, негативный опыт – тоже опыт. С таким масштабным ремонтом Омск столкнулся впервые, полуживая строительная отрасль региона оказалась не готова к таким объемам и срокам работ. Но тем не менее выявленные ошибки окажутся неоценимым подспорьем в будущем. Надо просто все их учесть. Благо применить опыт будет куда. Уже в следующем году Омску выделят еще 1 млрд рублей – также на капремонт, но уже так называемых судебных домов, которые давно в этом нуждаются. Всего в 2020-м планируют привести в порядок еще 183 многоэтажки не только в центре, но и на окраинах.

Фото: vk.com/region55

ОФИЦИАЛЬНО

«Не было бы такого масштабного ремонта, не было бы забот и проблем, как и повода для критики»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

– 1,1 млрд рублей выделены в этом году на ремонт фасадов. Обязанность города выполнить эти работы до 31 декабря. Большая часть работ будет сдана к началу российско-казахстанского форума. Наша задача – не просто подготовить город к приему гостей, но и приукрасить его облик на будущее. Здесь на первом месте качество. К сожалению, наша строительная отрасль оказалась не готова к таким большим деньгам. Пришлось на доме менять по несколько раз подрядчиков. Есть добросовестные, есть не очень. Благо система застрахована. Без банковской гарантии деньги подрядчики не получают, ущерба бюджету нет. Да, нас сейчас критикуют за то, что не все идет гладко. Но давайте зададимся вопросом: «Что было бы, если б мы сидели сложа руки и у нас не было б возможности обновить фасады?» Не было бы такого масштабного ремонта, не было бы забот и проблем, как и повода для критики. Облправительство и мэрия Омска сегодня работают над улучшением облика города. Омичи видят это. И я уверен, что они нас поддерживают.

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