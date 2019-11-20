После ремонта фасадов по гостевому маршруту в Омске могут возбудить несколько уголовных дел

СЕГОДНЯ 06:55 2019-11-20T06:56:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Как известно, ремонт можно только прекратить – закончить его невозможно. Судя по всему, именно это и произошло с многострадальными фасадами по гостевому маршруту. Сначала чиновники оптимистично заявили: все 169 домов сдадут к 1 сентября. Потом дату последовательно переносили на 1 октября, 7 ноября и 6 декабря. Впрочем, сейчас на улице -26 градусов, и работать все равно нельзя. Пока полностью закончили только половину фасадов, на остальных работы не ведутся. Если ситуация не изменится, деньги за невыполненные обязательства придется вернуть.

– Думаю, домов 20 точно останется без ремонта. За них и придется возвращать деньги. Какие-то вопросы пытаются исправить, – рассказал в интервью «Комсомолке» председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. – У вице-мэра Фомина это на контроле. Евгений Викторович сейчас написал письмо в правоохранительные органы, будут возбуждать несколько уголовных дел на подрядчиков. Кто-то сядет. Люди летом получили деньги, не отдали их, и так и не приступили к работе. То есть они держали их полгода, это ж проценты. Официально без банковской гарантии им не должны были деньги перечислять. Но получить ее можно просто – либо имея счет в банке, либо за деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперт – о ремонте фасадов в Омске: Придется возвращать часть от 1 миллиарда в Москву – думаю, 20 домов не успеем

Позади Форум России и Казахстана, к которому омские власти собирались отремонтировать фасады на домах вдоль гостевого маршрута. На эти цели региону выделили федеральный 1 миллиард. Но начались проблемы. Срок сдачи многоэтажек неоднократно переносили: назывались сроки 1 сентября, 1 октября, 1 ноября, 6 декабря. Теперь их делают в морозы. Последние цифры готовности, озвученные чиновниками, - 50%. И чем ближе конец года, тем выше вероятность, что до 31 декабря завершить все объекты не удастся. А это значит, что часть неосвоенных бюджетных средств придется возвращать. Мы задали наивные вопросы. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU