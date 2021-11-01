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Общество1 ноября 2021 13:53

Дело омского педофила, развращавшего детей сожительницы, уже скоро передадут в суд

Пока Андрей Юшкевич тянет время, пользуясь правом знакомиться с документами
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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По версии следствия, Андрей несколько лет развращал своих приемных детей.

По версии следствия, Андрей несколько лет развращал своих приемных детей.

Напомним, широкую огласку эта история получила 13 июня. В этот день практически весь Левый берег заклеили ориентировками. Полицейские искали не просто преступника – сбежавшего педофила.

Как выяснилось позже, накануне этого происшествия в квартиру, которую снимали Андрей Юшкевич (фамилия изменена) с сожительницей и тремя ее детьми, пришли оперативники. После допроса мужчину задержали по подозрению в педофилии и увезли. Но он умудрился сбежать из участка.

Почти сутки подозреваемый скрывался дома у знакомой. Там же безуспешно попытался покончить с собой. Юшкевича на скорой увезли в Омскую областную больницу, где и установили его личность. Прямо в палате решением выездного заседания суда мужчину арестовали.

По версии следствия, Андрей на протяжении нескольких лет развращал троих детей своей сожительницы – старшего мальчика и двух его сестер.

Несмотря на неоднократные жалобы детей, их мать предпочитала закрывать глаза на происходящее. В беседе с «КП-Омск» она объясняла это тем, что до последнего не хотела верить в это. Про то, что возлюбленный уже был судим за изнасилование она, якобы, не знала.

Юшкевича поместили в СИЗО. В пресс-службе областного СУ СУ рассказали «КП-Омск», что сейчас расследование уже почти завершено. Но мужчина нанял платного адвоката, который, скорее всего, специально затягивает процесс, ссылаясь на право знакомиться с материалами дела. Какой-то смысл в этом есть: день в изоляторе приравнивается к 1,5 дням в колонии.

Однако планируется, что уже наследующей неделе Юшкевич с адвокатом закончат читать дело и его можно будет передать в суд.

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