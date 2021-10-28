В омском правительстве объяснили, почему в распоряжении губернатора нет решения оперштаба о вводе QR-кодов в транспорте

В общественном транспорте омичи могут пока ездить без QR-кодов, но от идеи их введения еще не отказались окончательно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне омичей потрясла новость о том, что в городе хотят ввести QR-коды. Больше всего возмутились горожане предложением Роспотребнадзора ввести коды для поездок в общественном транспорте.

Почти сразу после предложений надзорного ведомства в Омск состоялось экстренное заседание оперштаба, на котором многие предложения по введению QR-кодов приняли. По итогам заседания стало известно, что с 30 октября коды начнут спрашивать при посещении театров, музеев, кино и гостиниц. А чуть позже, 20 ноября, коды должны были заработать в торговых центрах, ресторанах и общественном транспорте.

Омичи и сами перевозчики задались вопросом, как система QR-кодов будет работать в транспорте. Кто должен заниматься проверкой кодов? Как быть тем, у кого их нет? Все эти вопросы оставались без ответа.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к Роспотребнадзору, где ответили, что в письме, на основе которого приняли решение об ограничениях на оперштабе, пункта о кодах в транспорте не было.

- Система QR-кодов, которая вводится в регионе в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, по мнению Роспотребнадзора, не распространяется на общественный транспорт. Роспотребнадзор не предлагает вводить QR-коды для пассажиров общественного транспорта по примеру других регионов, так как Роспотребнадзор исходит из реалий Омской области, – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

На следующий день губернатор Омской области Александр Бурков подписал официальное распоряжение, в котором пункт о введении QR-кодов в транспорте действительно отсутствует. Как же вышло, что в протоколе оперштаба говорится о скором введении QR-кодов в транспорте, а в официальном документе, регламентирующем новые ограничения, его нет? С этим вопросом мы обратились в пресс-службу правительства. Там отметили, что не отказываются от идеи введения QR-кодов в транспорте, но официально принимать их пока не стали.

- В опубликованном распоряжении губернатора по итогам оперштаба действительно нет пункта о введении QR-кодов в транспорте. Данное решение есть в протоколе заседания. До 20 ноября ничего не мешает провести еще одно заседание оперштаба и уже после него документально утвердить это решение, - пояснили «Комсомолке» в областном правительстве.

Между тем другие решения о введении QR-кодов в Омске начнут действовать уже с 30 октября. О том, как будет действовать система в театрах и музеях в нашем материале здесь. С 20 ноября, по-прежнему, рассчитывают ввести QR-коды для посещения торговых центров и общепита. Скорее всего, требования будут теми же, что и при посещении учреждений культуры.