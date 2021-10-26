С 30 октября в Омске вводят QR-коды в кинотеатрах, с 20 ноября - в торговых центрах и транспорте

Омичам все же придется носить QR-коды с собой, для походов в кино и ТЦ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно в Омске проходило заседание оперштаба, на котором приняли решение о введении QR-кодов. Но эти меры рассчитывали ввести с 8 ноября и только в учреждениях культуры. Эти шаги планировали принять из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. После заседания эти меры вызвали бурное обсуждение у омичей.

Людей успокаивали тем, что более жесткие меры если и будут вводить, то гораздо позже и постепенно. Но у Роспотребнадзора были предложения по более жестким мерам. Накануне они предлагали ввести QR-коды значительно раньше, уже 30 октября. Вместе с этим предлагалось расширить и список, где они будут необходимы. Сегодня, 26 октября, стало известно о том, что прошло заседание оперштаба. Его провели экстренно и СМИ о заседании не сообщали. На нем приняли часть предложений Роспотребнадзора.

Так уже с 30 октября без QR-кода не получится попасть в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. Пока это не все места, которые предлагали охватить в Роспотребнадзоре.

Еще более жесткие ограничения введут в Омске с 20 ноября. Тогда омичам придется предъявлять коды в торговых центрах, кафе, ресторанах и при поездках в общественном транспорте. Ранее о возможности введения ограничительных мер на транспорте «Комсомолка» разговаривала с директором департамента транспорта Вадимом Кормильцем. Тогда он не стал отрицать возможность введения QR-кодов при поездках, но подчеркнул, что их проверкой не должны заниматься кондукторы. Как это будет организованно на практике, пока не известно.

Среди других ограничений, которые принял оперштаб, есть:

- запрет на запрет работы кафе и проведения метроприятий по ночам с 23:00 до 6:00;

- с 30 октября по 7 ноября не будут работать детские игровые комнаты;

- с 30 октября по 7 ноября перестанут действовать льготные транспортные карты в общественном транспорте.