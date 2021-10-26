СМИ: В Омске хотят ввести QR-коды в магазинах с 30 октября

В Омске предлагают ввести QR-коды раньше запланированного срока. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске уже были планы о введении системы QR-кодов. Во многих регионах эта практика уже применяется, но в Омской области к ней пока относятся настороженно как владельцы бизнеса, так и обычные горожане. Омские предприниматели позитивно возможность ограничений не оценили, но готовы были выполнять официальные предписания. И они появились. На прошедшем заседании омского оперштаба все же приняли решение о введении QR-кодов. Эту меру объяснили ухудшающейся эпидемиологической обстановки.

И это не лишено смысла, по данным статистики в Омской области ежедневно фиксируют более 400 заразившихся ковидом, и эти цифры только растут. Но время для подготовки все же оставили, QR-коды в Омской области официально должны появиться только с 8 ноября. Их наличие предполагалось только при посещении музеев, театров и концертных залов.

Сегодня появилась информация о том, что омский Роспотребнадзор все же потребовал ввести ограничения раньше намеченного срока. Ведомство хочет, чтобы QR-коды заработали с 30 октября, говорится в документе, который приводят «Коммерческие вести». Кроме ускорения введения ограничений Роспотребнадзор требует и расширить сферу действия QR-кодов. Предполагалось, что предъявлять их придется только в учреждениях культуры, но теперь, возможно, омичам придется столкнуться с тем, что без кода не получится погулять по торговому центру или сходить в фитнесс-клуб. Если предложения Роспотребнадзора примут, то для прохода на любое массовое мероприятие омичам придется предъявить QR-код.

ВАЖНО!

Где еще предлагают ввести QR-коды в Омске:

- кинотеатры;

- библиотеки;

- общепит;

- спортивные мероприятия и спортивные объекты;

- фитнесс-клубы, спортзалы, бассейны, аквапарки;

- гостиницы;

- непродовольственные магазины;

- торговые центры и торгово-развлекательные комплексы;

- в учреждениях культуры всех форм собственности (государственные и частные).