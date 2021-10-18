QR-коды и продление ограничений: стали известны итоги заседание оперштаба в Омске

Все же придется осваивать новую систему кодов омичам и предпринимателям. Фото: Иван Макеев

Еще за несколько дней до заседания оперштаба многие начали обсуждать его повестку. Тема взбудоражила омичей, потому что главным вопросом повестки анонсировали введение системы QR-кодов. Многие из предпринимателей опасались подобного решения, предсказывали сложности с введением этой системы. Также на заседании должны были обсудить продление действия текущих ограничительных мер. В том, что их оставят в силе, не было никаких сомнений, особенно учитывая последние данные статистики по коронавирусу.

На заседании глава омского Роспотребнадзора Александр Крига предложил сохранить режим повышенной готовности до 30 ноября, людям, старше 65 без прививки соблюдать самоизоляцию, работникам, не прошедшим вакцинацию, отправиться на удаленку. Также вопрос встали о QR-кодах. На первом этапе их предложили ввести в общепите, на развлекательных и спортивных объектах, в торговых центрах. Если это не поможет исправить ситуацию, то на втором этапе кодами придется пользоваться и в общественном транспорте.

Из предложенных ограничений оперштаб принял не все. Уже традиционно продлили режим повышенной готовности. Это значит, что сохранится и масочный режим, и запрет на проведение массовых мероприятий. Пока эти ограничения приняли до 30 ноября.

Придётся привыкать Омичам и к использованию QR-кодов. Их опер штаб решил ввести с 8 ноября. До этого времени есть возможность подготовиться и подумать как осуществлять контроль. Пока коды будут необходимы только при походах в кинотеатры, концертные залы, музеи и театры.

- Эта мера вынужденная. На очереди по требованию Роспотребнадзора – торговые центры, предприятия общепита, речь ведется об общественном транспорте. Поэтому если у нас будет дальше ухудшаться эпидемиологическая ситуация, если люди не будут прививаться и количество заболеваний будет расти, то мы вынуждены будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора и вводить систему QR-кодов, то есть обеспечивать доступ в торговые центры, кафе только при наличии документов, подтверждающих вакцинирование. Этого бы нам не хотелось, поэтому призываю всех омичей беречь свой здоровье, здоровье врачей и здоровье окружающих, - после заседания опер штаба отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

Также глава региона отметил, что из-за увеличения числа госпитализированы приходится добавить места в ковидных госпиталях. Сегодня их станет больше на 225 коек. Отмечают и проблемы в работе скорой помощи. Там не хватает медиков. С этим справляются пока перераспределением существующих бригад и привлечением медиков из других медучреждений.

ВОПРОС РЕБРОМ

Какие еще решения принял опер штаб?

1. Министерству здравоохранения обеспечить охват населения вакцинацией от коронавирусной инфекции не менее 80%.

2. Лицам старше 65 лет, не прошедшим полный курс вакцинации и не перенесшим ковид за последние 6 месяцев, соблюдать режим самоизоляции (исключение - обращение за неотложной медпомощью и следование к ближайшим местам приобретения товаров и услуг).

3. Работодателям необходимо перевести на удаленную работу лиц, не прошедших курс вакцинации и не перенесших болезнь в последние 6 месяцев.