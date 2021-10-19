«Проверять QR-коды не работа кондукторов»: дептранс высказался о возможном внедрении QR-кодов в омском транспорте

Пока систему кодов в омском транспорте не ввели, но такой вариант рассматривают при ухудшении обстановки с ковидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Много вопросов родилось у омичей после заседания оперштаба по коронавирусу. На нем, кроме уже привычных всем ограничений в виде масочного режима и запрета на проведение массовых мероприятий ввели еще и систему QR-кодов.

Мы пообщались с представителями бизнеса, где вероятнее всего система могла бы действовать. Многие отнеслись к QR-кодам с настороженностью. Почти все предприниматели отметили, что скорее всего поток посетителей в их заведениях снизится после введения таких мер. Но пока представителям развлекательной сферы, общепита и торговли переживать не стоит. На оперштабе приняли решение внедрить QR-коды только в учреждениях культуры, а именно в театрах, музеях и концертных залах.

Система начнет действовать в регионе с 8 ноября. После заседания губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что если ситуация с ковидом начнет ухудшаться, то QR-коды придется вводить не только в музеях и театрах, но также и в торговых центрах и кафе. Последним шагом станет введения кодов в транспорте.

Именно здесь возникает больше всего вопросов. Если с посещением ТЦ или ресторанов все более-менее понятно, можно поставить человека со сканером на входе, то как проверять коды в транспорте, до конца не ясно. По мнению директора департамента транспорта омской администрации Вадима Кормильца, организовать этот процесс возможно, но отвечать за него должны не работники транспорта.

- Будет поставлена задача, мы все сделаем. Но, по моему мнению, должен быть специальный человек с приспособлением, который будет сканировать коды. Водители или кондукторы этим заниматься не должны, это не их обязанности, - отметил он.

Пока система QR-кодов еще не начала работать в Омской области ни в каком формате, поэтому сложно сказать, кто должен осуществлять контроль и как это будет выглядеть на практике. Некоторые представители бизнеса уже связываются с коллегами из других регионов и пытаются перенять их опыт. В одном можно быть уверенными, в ближайшее время в транспорте QR-код с омичей точно не потребуют.