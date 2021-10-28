В омском минкульте объяснили, как будут работать QR-коды в театрах и музеях

Для омских учреждений культуры QR-коды начнут действовать с 30 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вначале неделе всех без исключения омичей потрясла новость о введении QR-кодов в регионе. Сначала эту инициативу внес Роспотребнадзор, а позже в тот же день предложения Роспотребнадзора поддержали на неожиданном для всех заседании оперштаба.

По его итогам стало известно, что QR-коды, которые планировали ввести только с 8 ноября, начнут действовать с 30 октября. Расширился и список мест, куда возможно будет попасть только с кодом. Сейчас он выглядит так:

– театры;

– музеи;

– концертные залы;

– культурно-досуговые учреждения (дома культуры);

– библиотеки;

– архивы .

В министерстве культуры Омской области рассказали, как будут работать с QR-кодами, и какие правила придется соблюдать, чтобы попасть, например, на спектакль в театр. В ведомстве отметили, что уже провели инструктаж среди сотрудников, приобрели считывающие устройства и наладили программное обеспечение. В этом вопросе сбоев быть не должно.

Чтобы пройти, омичам придется предъявить QR-код в любой форме, его можно сфотографировать не телефон или распечатать. Также основанием для беспрепятственного посещения станет QR-код о перенесенном ковиде. Его получают те, кто переболел коронавирусом и прошел лечение в поликлинике или в ковидном госпитале. Такой код действует полгода с момента выдачи. После этого придется идти на вакцинацию и получать новый код.

Кроме этого омичи смогут посещать учреждения культуры по следующим документам:

- оригинал прививочного сертификата на бумажном носителе (он выдается в поликлинике, туда вносятся сведения о всех профилактических прививках, которые ставили пациенту, туда же записывают сведения о прививках от ковида);

- оригинал справки на бумажном носителе о прохождении вакцинации (ее можно получить в поликлинике после полного курса вакцинации);

- оригинал справки на бумажном носителе о болезни ковидом (ее можно получить в поликлинике, где проходило лечение);

- оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающий медотвод от прививки.

Но у последнего пункта есть важное дополнение. Чтобы прийти в театр или музей с медотводом нужно вместе со справкой предоставить отрицательный ПЦР-тест. В ведомстве отметили, что результаты теста будут действительны только три дня.

Чтобы не создавать столпотворений омичей просят приходить на мероприятия чуть раньше, а также позаботиться о наличии необходимых документов. В помещениях, несмотря на введение QR-кодов, продолжит действовать масочный режим, поэтому забывать о средствах индивидуальной защиты не стоит.