Роспотребнадзор: QR-коды, вводимые в Омской области, не распространяются на общественный транспорт

Пропуск в общественный транспорт по QR-кодам вводится в Омской области с 20 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошедшем вчера экстренном заседании оперштаба по коронавирусу решили ввести систему QR-кодов в Омской области. С 30 октября без сертификата о прививке от ковида нельзя будет попасть в кинотеатры, аквапарки, фитнес-центры и библиотеки. С 20 ноября – такое же правило вступит в силу при проходе в ТЦ и общественный транспорт.

Последний пункт вызвал особенно много нареканий как у пассажиров, так и у водителей. Владельцы омских маршрутов в интервью «КП-Омск» высказали недоумение: с ними предстоящее введение QR-кодов никто не обсуждал. Кроме того, даже чисто технически не понятно, как будет осуществляться контроль. Это долго, да и прав у водителей требовать у пассажиров паспорт для проверки нет.

Сообщалось, что решение о новых ограничительных мерах принято на основе письма, направленного областным Управлением Роспотребнадзора в адрес облправительства. Но в первом ведомстве заверили: пункта про общественный транспорт в перечне требований не было – это нецелесообразно.

– Система QR-кодов, которая вводится в регионе в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, по мнению Роспотребнадзора, не распространяется на общественный транспорт, – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Роспотребнадзор не предлагает вводить QR-коды для пассажиров общественного транспорта по примеру других регионов, так как Роспотребнадзор исходит из реалий Омской области. В Омске, в частности, нет метро и нет технических возможностей для массового контроля QR-кодов на маршрутах. Что касается контроля за соблюдением ограничительных мер и его нюансов – это полномочия оперштаба, министерства региональной безопасности.

Как сообщили «Комсомолке» в областном правительстве, в письме Роспотребнадзора требования ввести QR-коды в общественном транспорте действительно не было. Предложение звучало устно на заседании штаба. QR-коды для проезда в Омской области планируют ввести, сегодня будет опубликован официальный документ, где говорится об этом.