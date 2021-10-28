QR-коды для поездок в общественном транспорте все-таки в Омске не введут

Вводить QR-коды в транспорте в Омске пока не будут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков подписал официальное распоряжение о введении новых ограничений. После заседания оперштаба предполагалось, что в Омске с 30 октября начнут действовать QR-коды в учреждениях культуры, гостиницах и аквапарках. А с 20 ноября предъявлять коды придется при походах в торговые центры, рестораны и при поездках на общественном транспорте.

В официальном распоряжении о введении QR-кодов в транспорте не упоминается. В силе остался запрет на использование льготных транспортных карт в нерабочие дни. Остальные ограничения пока остаются неизменными. Омичам уже объяснили, как будет работать система в театрах.