«Это приведет к скандалам с пассажирами. Бред!»: Перевозчики - о введении QR-кодов в омском транспорте

Маршрутчики не в восторге от планов властей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как и ожидали многие омичи, в городе все-таки вводят систему QR-кодов практически во всех общественных местах. С 30 октября они будут обязательны для посещений музеев, театров, кинотеатров, аквапарков и гостиниц. С 20 ноября QR-коды необходимо предъявлять в торговых центрах и общественном транспорте. При этом в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября действие льготных транспортных карт будет приостановлено. Судя по всему, власти хотят дополнительно стимулировать в эти дни не выходить из дома. В областном правительстве уже поспешили объяснить свое решение.

- Такое ограничение необходимо, так как люди старше 60 лет относятся к одной из самых поражаемых возрастных групп, - говорится в официальном сообщении.

«КП-Омск» решила узнать мнение частных перевозчиков о мерах властей. Как выяснилось в процессе разговора, о планах чиновники предпринимателей не предупреждали. Частный перевозчик Анатолий Войтенко прогнозирует после ввода QR-кодов в транспорте серьезные проблемы. Он тоже, не понимает, как это будет выглядеть.

- Водители и так все на нервах – сами понимаете, работа такая. А им еще коды вводят. У меня слов нет! Как он поймет, что перед ним именно владелец QR-кода, который он считал? Он что, паспорт будет его проверять? В телефон много что можно ведь сказать. Где мы возьмем эти сканеры? Я очень удивлен, я понимаю, еще маски и перчатки… Вопросов нет. В транспорте будут конфликты и споры, у кого-то код не считался, у кого-то телефон сел. Человек заходит, у него кода нет, так как у нас привитых процентов 30. Его начнут выгонять, другие пассажиры будут возмущаться, что он их задерживает. Я не представляю, что будет. Это нужно иметь второго водителя, чтобы он отдельно проверял только QR-коды. Но их и так не хватает! А зарплату им кто будет платить?

- А вас не удивляет, что QR-коды ввели, не обсудив детали с вами? Не спросили, какие у вас возникнут сложности. Ведь именно частники перевозят 70% пассажиров.

- Удивляет, конечно. Видите, какая ситуация в Омске с ковидом. Я согласен, что меры принимать надо. Но нужно понимать, как исполнять эти решения. Думаю, нас сейчас будут вызывать в департамент транспорта.

- Получается, теперь нужно еще и с паспортом ездить? Как я докажу, что это именно мой QR-код а не привитого родственника? Ведь люди могут распечатать эти коды у знакомых и ездить по ним.

- Думаю, так и будет. Но вряд ли водителей заставят еще и проверять паспорта.

Частный перевозчик Владимир Черепанов от «КП-Омск» узнал о решении ввести QR-коды в общественном транспорте. Новость его не обрадовала. Он признался: департамент транспорта и власти не обсуждали с предпринимателями этот вопрос. И представления, как исполнять это решение на данный момент у перевозчиков нет.

- У нас и так низкий пассажиропоток, а нам вводят еще и эти QR. Причем как выполнять это решение, я не понимаю, - говорит частный перевозчик. – Ладно, проверить людей в автобусах, где есть кондуктор, еще можно. Но как это сделать у нас? Водитель это будет делать? Ну, так у нас есть, например, остановки, где сразу заходит по 20 человек. Сколько времени займет проверка этих сертификатов? Сколько он будет стоять на остановке? Да водителям и не нужно это. Все это приведет к скандалам и конфликтам в транспорте, я просто уверен. Бред полнейший!

К тому же, по мнению Черепанова, ввод QR-кодов в транспорте обострит проблему нехватки водителей.

- Давайте будем честными: наши водители не профессора наук. Они с трудом отличают красную кнопку от зеленой на ридере. Им их ввели, сейчас собираются еще спустить и QR-коды. И так уже все нормальные люди разбежались от этой работы, так и эти маршрутчики разбегутся. Зачем им этот головняк, конфликты с пассажирами из кодов этих? Водитель пойдет грузчиком работать за ту же тридцатку в месяц, - говорит перевозчик Черепанов. – У нас сейчас у всех 50-60% транспорта и так простаивает из-за нехватки шоферов.

ОФИЦИАЛЬНО

Мы попытались понять, как будет на практике работать пропускная система QR-кодов в автобусах и маршрутках. И.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец сейчас находится в отпуске, поэтому мы связались с его заместителем Игорем Кожуховым. Чиновник весь день ссылался на совещания и занятость, поэтому посоветовал переадресовать наши вопросы пресс-секретарю. Однако мобильный и служебный номер специалиста не отвечают. Пояснить, как будет работать система QR-кодов не смогли пока ни в администрации, ни в правительстве.

СКАЗАНО

«Система здравоохранения работает на пределе»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Такие жесткие меры были вынуждены принимать на штабе с учетом осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Система здравоохранения работает на пределе. С сегодняшнего дня мы дополнительно ввели 75 коек для ковидных больных. Еще 350 коек будет введено в первых числах ноября. Система здравоохранения готова к увеличению роста заболеваемости. Но чтобы его остановить, необходимо вакцинироваться. Чтобы поддержать людей, которые вакцинируются, мы рекомендовали работодателям предоставлять два выходных дня после вакцинации. С 30 октября по 7 ноября Президент объявил нерабочими днями. Хотелось бы, чтобы люди больше оставались дома, берегли свое здоровье и здоровье близких.