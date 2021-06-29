«Работаю с утра до ночи, чтобы выжить»: Как сложилась судьба матери убитого омского футболиста Егора Дробыша

Егор был воспитанником омского футбола. 9 июля ему бы исполнилось 22 года.

26 июля будет полгода со дня смерти омского футболиста Егора Дробыша. Напомним, на парня и его лучшего друга Виталия Романчука, шедших поздно вечером по Нефтяникам, напали два отморозка с ножом. Виталия ранили в верхнюю часть спины, сильно повредив плечо. Егору удар пришелся в область сердца.

Как выяснилось, на зверство нападавших толкнула не какая-то личная неприязнь, а пакет, в котором возвращавшиеся с работы парни несли пиво. Из-за такой мелочи, как несколько бутылок недорогого алкоголя, они пошли на разбой и жестокое убийство.

Спасаясь от преследователей, Егор и Виталя смогли пробежать несколько метров до освещенного участка. Это спугнуло нападавших. После этого Егор упал замертво. Виталя, уже теряя сознание, смог позвонить своей маме и сказать, что произошло и где они находятся. Его удалось спасти только благодаря участию неравнодушных людей, которые проезжали мимо и стали очевидцами трагедии. Они выскочили из машины, подбежали к месту происшествия и вызвали скорую и полицию.

Позже медики скажут: если бы Виталю доставили на операцию хоть немного позже, спасать было бы некого. За время, проведенное в больничной палате, 22-летний омич полностью переосмыслил свою жизнь. До этого он работал грузчиком и особо ни к чему не стремился. Думал: еще много времени, чтобы все успеть. После случившегося с ним и гибели друга детства, он пообещал своей матери получить образование и начал готовиться к поступлению в учебное заведение.

Мама, потерявшая Егора Дробыша, осталась одна. Напомним, ранее мы писали, что муж Любови Викторовны оказался полностью парализован после того, как у него случился тяжелый инсульт. Мужчине пришлось делать операцию на головном мозге, это спасло ему жизнь, но почти полностью лишило возможности двигаться. После случившегося единственный сын был главной опорой семьи. Когда Егора не стало, его место хотя бы частично пытаются заполнить друзья.

«Комсомольская правда в Омске» узнала, как сейчас живет Любовь Дробыш.

– 9 июля будет... был бы день рождения Егора. 22 года. Впервые без него, – говорит мама погибшего. – Езжу на могилу. Там еще нельзя ставить памятник. Ждем, когда земля осядет. На следующий год сделаем, если получится.

– Вы хоть немного уже пришли в себя?

– Пришла... А что мне еще делать? Я работаю с утра до ночи, чтобы выжить. Вот с вами разговариваю и штукатурю стену (Любовь Викторовна отделочница, занимается ремонтом квартир. – Прим. авт.). Спасибо друзьям Егора. Так и продолжают к нам ездить по два раза в неделю. Мужа моют, приводят в порядок, помогают мне.

– Супругу лучше не становится?

– Нет. У него очень тяжелый был инсульт, трепанация черепа. Лучше уже и не станет, наверное. Муж все понимает, знает, что сына нет. А так он полностью прикован к постели.

– Вроде бы, ему могла помочь специальная физиотерапия?

– На массаж мы так денег и не собрали. У нас самих таких средств нет. Даже на сиделку не хватает. Я сначала нанимала. Но очень дорого и это – 100 рублей в час. Мне можно тогда, вообще, не работать, поэтому что в этом не будет смысла. Выручают сестра и соседка. Приходят мужа кормить по очереди. А так он почти все время один, я работаю с утра до ночи.

– За все это время кто-то со стороны нападавших пытался с вами связаться, предложить хоть какую-то помощь?

– Инициатор убийства сейчас сидит в СИЗО, насколько я знаю. Нет, никто из их родственников ничего не говорил, даже не извинились. Тишина и со стороны следователей. Суда еще так и не было, все что-то расследуют. Хотя я не понимаю, что там неясного – все же есть на записи камер наблюдения. Мне вот говорят: пиши заявление в прокуратуру, что затягивают процесс. Я пока не буду этого делать. Мне даже физически некогда этим заниматься, нет больше сил... Просто хочется, чтобы все это быстрее закончилось и убийцы получили наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жду, что вот сейчас дверь откроется и зайдет сынок»: Мать убитого омского футболиста Егора Дробыша рассказала о нем

– Сейчас муж – мой единственный родной человек на свете, – рассказывает Любовь Викторовна «Комсомольской правде в Омске». – Папа очень любил Егора. Даже сейчас он не слишком хорошо осознает, что происходит вокруг, понял главное – ребенка больше нет. «Гуся умер», – сказал недавно и заплакал. Перестал его звать, знает, что сын больше не подойдет к нему. Он его звал Гусей – сын по крещению Георгий, папа ему вот такое имя придумал. Так больше он никак не проявляет горе. А что там у него в душе сейчас творится, знает только он. (Подробнее...)

В ТЕМУ:

Что известно об убийце омского футболиста Егора Дробыша: Служил в армии, симпатизировал фашистам

Инициатором нападения оказался 30-летний Георгий Л. Его страницы в соцсетях многое объясняют. Судя по подпискам, обитатель омских окраин разделял идеи фашизма. А в альбомах у него есть фото Гитлера, а также снимки со свастикой и надписями, которые солдаты вермахта делали на своем оружии. (Далее...)

КСТАТИ:

«Хотели купить колонки и пива»: нападавшие на футболиста Егора Дробыша рассказали, почему набросились с ножом

В полиции сообщили, что двух приятелей, которые решили ограбить молодых людей, задержали одного дома, а второго – в гостях у приятелей. Сейчас они находятся в СИЗО, а следователи продолжают выяснять подробности произошедшего. (Далее...)

ПОДРОБНОСТИ:

«Мужики, вы что творите!»: Выживший друг зарезанного омского футболиста рассказал, как на них напали

Егор погиб почти сразу, Виталия удалось спасти. Молодой человек пережил операцию и сейчас уже начал приходить в себя. Сильно расстраивается, что не сможет попасть сегодня на похороны лучшего друга. «Комсомолка» пообщалась с мамой выжившего парня и узнала, можно ли чем-то помочь. (Далее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Омич, расправившийся с футболистом Егором Дробышем, вдевал в берцы белые шнурки, в знак того, что он убийца

Накануне 30-летнего Егора Легачева заключили под стражу на два месяца. Если для расследования его дела потребуется больше времени, этот срок продлят. Напомним, в розыске и поимке этого опасного преступника и его подельника участвовали сразу несколько силовых структур. (Подробнее...)