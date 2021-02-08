«Жду, что вот сейчас дверь откроется и зайдет сынок»: Мать убитого омского футболиста Егора Дробыша рассказала о нем

«Комсомольская правда в Омске» пообщалась с мамой трагически погибшего футболиста клуба «Иртыш» Егора Дробыша. Его история не оставила равнодушными даже людей далеких от спорта. На 21-летнего спортсмена и его друга детства Виталия Романчука, поздно вечером возвращавшихся домой, напали двое отморозков с ножом.Егор, несмотря на ранение в сердце, сумел пробежать еще несколько метров, чтобы выбраться на освещенное место, и там упал и умер. Виталя, уже теряя сознание, сумел позвонить мамам – своей и друга. Благодаря оперативно приехавшей скорой его удалось спасти. Медики говорят: задержись они хоть ненадолго, спасать было бы уже некого.Умерший Егор Дробыш был главным помощником своей мамы, которая сейчас осталась фактически совсем одна. 1,5 года назад у ее мужа случился тяжелый инсульт. Мужчина пережил две операции на головном мозге. Это помогло спасти его жизнь. Но сейчас он остается парализованным, даже не может самостоятельно есть. Раньше за папой, как за маленьким ребенком ухаживал единственный сын. 27 января Егора не стало, и вся забота о супруге-инвалиде свалилась на плечи жены Любови Дробыш.- Сейчас муж – мой единственный родной человек на свете, – рассказывает Любовь Викторовна «Комсомольской правде в Омске». – Папа очень любил Егора. Даже сейчас он не слишком хорошо осознает, что происходит вокруг, понял главное – ребенка больше нет. «Гуся умер», – сказал недавно и заплакал. Перестал его звать, знает, что сын больше не подойдет к нему. Он его звал Гусей – сын по крещению Георгий, папа ему вот такое имя придумал. Так больше он никак не проявляет горе. А что там у него в душе сейчас творится, знает только он.Любовь говорит, что папа с сыном были очень близки. Это отец, когда Егору было 4 годика, поставил его к мячу. С тех пор стало понятно, в семье растет спортсмен.- Футбол был всей его жизнью, – говорит Любовь. – Когда дубль \\"Иртыша\\" расторг с ним контракт, наш ребенок совсем потерялся в жизни. Очень тяжело это переживал. Планировал устроиться хоть на какую-нибудь работу. Надеялся, что папе все-таки станет лучше. Сын все равно оставался в спорте, играл в мини-футбол. Как раз в пятницу должен был участвовать в матче. Эту игру посвятили Егору, почтили его память. Очень нам помог \\"Иртыш\\" – и клуб, и ребята перечислили деньги на похороны.Сейчас Любовь больше всего переживает, что даже не успела попрощаться с самым дорогим человеком перед его смертью.- Мне позвонил Виталя, – продолжает убитая горем мать. – Говорит: \\"Тетя Люба, нас порезали в районе Больничного городка. Егор умирает, вызывайте скорую\\". Когда я прибежала на место, там уже было все оцеплено, полиция не подпускала к месту преступления. Сын к тому моменту уже умер, я даже не услышала его голоса. И вот сейчас сижу дома и постоянно кажется, что вот-вот откроется дверь и зайдет мой сынок. Не верю до сих пор. Я невыносимо по нему тоскую. Это идеальный ребенок, даже в раннем детстве. Да и на похоронах у него было 80 друзей – разве к плохому человеку столько придет? Выяснилось, что у него сразу три девочки было – все пришли проститься. И хоть бы одна беременная, чтобы родила мне маленького Егора (шутит сквозь слезы). С последней его любовью, Катей, он меня познакомил буквально за неделю до своей смерти. Вроде бы, у них уже все серьезно было, строили планы...По словам матери Егора, сейчас главная ее поддержка – многочисленные друзья сына. Они навещают ее ежедневно и хотя бы на первое время пытаются заменить друга в уходе за его больным отцом.- Ребята все очень хорошие. Не представляю, как бы я без них справлялась. Муж у меня тяжелый, мне его даже не поднять. Они его таскают, моют, переодевают. Вчера вот побрили. Спасибо им большое за поддержку.Женщина объяснила, что нашла в себе силы посмотреть то страшное видео, сделанное камерой наблюдения. На записи – двое отморозков, убивших ее сына, в отличном настроении заходят в магазин почти сразу после расправы над Егором.- Это же разве люди? – плачет мать. – Идут шутят, улыбаются, а в это время мой мальчик умирал. Зачем этого главного, вообще, выпустили на свободу, когда он уже сидел за убийство.- Они или их родные пытались выйти с вами на связь после случившегося, хотя бы принести соболезнования?- Эти двое – нет. А семья... Я сомневаюсь, что у таких людей есть родители, что они кому-то нужны. Надеюсь, их осудят по всей строгости закона. Очень жаль, что у нас нет смертной казни. Я бы лично посадила их на электрический стул.Сейчас Любовь Викторовна оказалась в очень затруднительном финансовом положении. Раньше она подрабатывала ремонтом квартир. Сейчас с парализованным мужем на руках у нее останется для этого гораздо меньше свободного времени. Кроме того, нужны серьезные средства на реабилитацию супруга. Женщина рассказывает: инвалиду 1 группы, вроде бы, и полагается бесплатная помощь. Но на практике выяснилось, что получить ее практически невозможно. Мужу нужен курс массажа на парализованные руку и ногу. Один такой сеанс стоит 1400 рублей. Проводить его имеет смысл не меньше месяца. Сейчас таких денег в семье просто нет.Если вы хотите помочь семье Дробыш, это можно сделать следующим образом:Перевести деньги на карту, привязанную к этому телефону (у мамы Егора нет своей банковской карты, поэтому она попросила переводить деньги на номер друга своего сына) 8-960-982-83-18 (Владислав Олегович Г.).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто известно об убийце омского футболиста Егора Дробыша: Служил в армии, симпатизировал фашистамИнициатором нападения оказался 30-летний Георгий Л. Его страницы в соцсетях многое объясняют. Судя по подпискам, обитатель омских окраин разделял идеи фашизма. А в альбомах у него есть фото Гитлера, а также снимки со свастикой и надписями, которые солдаты вермахта делали на своем оружии. 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