«Хотели купить колонки и пива»: нападавшие на футболиста Егора Дробыша рассказали, почему набросились с ножем

Нож был только у одного из нападавших, он и ранил двух друзей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Омске произошло жестокое нападение на двух молодых парней, которые поздно возвращались домой из магазина. На них напали двое у доного из которых был при себе нож. Нападавший воспользовался оружием и нанес приятелям серьезные ранения. Один из них, бывший футболист "Иртыша" Егор Дробыш, погиб на месте, а его друг, Виталий Романчук, с серьезной кровопотерей попал в больницу. Врачам удалось спасти его жизнь. Именно благодаря его показаниям удалось опознать нападавших.

В полиции сообщили, что двух приятелей, которые решили ограбить молодых людей, задержали одного дома, а второго в гостях у приятелей. Сейчас они находятся в СИЗО, а следователи продолжают выяснять подробности произошедшего.

Также сегодня в сети появилось видео, предположительно с допроса одного из подозреваемых. Судя по уточняющим вопросам, которые задают допрашиваемому, речь идет именно о нападении на Егора Дробыша и его друга. Приводим разговор следователя и задержанного, попавший на видео.

- Нам нужно было купить колонки. Увидели двух молодых людей на улице. Я побежал и нанес два удара, - рассказывает задержанный.

- Куда? Чем?

- Складным ножем в область шеи.

- Кому первому?

- Который пониже, тому первому, который повыше, тому второму. Дальше мой товарищ подбежал, стал кричать, а они убежали. Я потом пакет подобрал.

- Что в пакете было?

- Пива две полторашки.

- Где нож?

- Нож выкинул. Точно не скажу куда, не помню уже.

- Когда выкинул?

- Через один-два дня. Вот где меня задержали, в том районе и выкинул в разобранном виде.

- Почему не сразу?

- Я день-два отлеживался, мне плохо было. Да еще когда в интернете все это увидел, трясло сильно.

- Что было после преступления?

- Потом выпивать продолжили возле Советского парка с другом и еще молодыми людьми. Два парня 21-года и девушка их ровесница там были.

- Вернемся к вопросу, как вы увидели пострадавших? Как пошли за ними? Как все происходило?

- Увидели их, а я за ними побежал.

- Как вы обговаривали с товарищем этот вопрос? Трезвые были?

- Нет, пива выпили.

- Вы увидели людей, кто предложил совершить нападение?

- Я инициатор всей ситуации.

- Что ты другу сказал? Как предложил напасть, если ты инициатор?

- Предложил забрать пиво.

- Пиво забрать? Что ты конкретно сказал?

- Я этого не помню.

- Дальше что было?

- Я к ним первый подбежал.

- Вы сначала вместе шли за ними. Долго шли?

- Нет, как увидели немного прошли и все. Метров 5-10.

- Врешь. А видеокамера врать не будет.

- Мы шли в сторону ломбарда, а заметили на середине территории хлебозавода. Когда парни через дорогу перешли, я прибавил шаг.

На этом видеозапись заканчивается.

Ранее действительно была информация о том, что следователи заметили на камерах видеонаблюдения двух мужчин, которые шли за пострадавшими.