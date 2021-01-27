В Омске в поножовщине убили бывшего 21-летнего футболиста «Иртыша»

Закрепиться в основной команде речников у Егора не получилось - в последние 2 года он больше выступал на любительском уровне. Фото: ВКонтакте

Трагически погиб бывший футболист дубля «Иртыша» 22-летний Егор Дробыш. 26 января около полуночи он с другом шел по улице в районе. Как утверждает омич в соцсетях, на парней с ножом напал неизвестный.

- На парней напали, обоих порезали, один умер, другой - в реанимации. Точнее информацию не могу сказать. Знай [сволочь], один из них мой брат. Я тебя найду, - заявил в соцсетях омич.

Сейчас родные пострадавшего и погибшего ищут нападавшего. Они будут благодарны любой информации. Трагическую смерть футболиста Егора Дробыша подтвердили и в клубе «Иртыш».

Дробыш был воспитанником омского футбола. Фото: ВКонтакте

- Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодёжного и основного составов «Иртыша» Егор Дробыш. Егор был одним из лидеров нашей молодёжной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году, - сообщили в клубе и выразили соболезнования родным игрока.

Что именно произошло этой ночью между нападавшим и парнями, неизвестно. Полиция и следком пока не комментируют это убийство. По информации «Комсомолки» сейчас силовики обходят ближайшие к месту происшествия квартиры и пытаются найти возможную запись с камер уличного наблюдения.

Дробыш был воспитанником омского футбола. Выступал за футбольную школу «Динамо». Был лидером дубля ФК «Иртыш» с 2016 по 2019 год и одним из лучших бомбардиров команды. Однако закрепиться в основном составе речников у него не получилось. Постепенно спортивная карьера игрока пошла на спад. В последние два года он выступал больше на любительском уровне. Участвовал в соревнованиях по мини-футболу, играл за команду СибГУФК.