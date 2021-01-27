«Зарезали двоих. Один умер, второй – в реанимации»: Омич ищет напавших на его брата в Нефтяниках

Инцидент с нападением произошел в Нефтяниках. Фото: Иван ВИСЛОВ

Потасовка с очень серьезными последствиями произошла в городке Нефтяников. Там неизвестные пока люди напали на проходивших мимо парней.

– Вчера 26.01.21 в период с 23 до 00 часов, проходили 2 молодых человека, – рассказывает автор поста, размещенного в паблике «Инцидент Омск». – На них напали, обоих порезали. Один умер, другой в реанимации. Точнее информацию не могу сказать.

Мужчина объяснил, что выживший потерпевший сейчас находится в тяжелом состоянии и опросить его полицейские пока не могут. Поэтому человек, подписавшийся Денисом Мельчаковым, решил собирать улики самостоятельно. Родственник участника драки просит отозваться очевидцев случившегося или скинуть ему записи с камер наблюдения на соседних домах или припаркованных машинах.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается полиция.