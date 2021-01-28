Ни свидетелей, ни мотива: Что сейчас известно об убийстве футболиста омского «Иртыша»

Егор Дробыш получил удар ножом в сердце. Фото: ВКонтакте

Продолжаются поиски убийц бывшего 21-летнего футболиста «Иртыша». На Егора Дробыша и его друга Виталия Романчука неизвестные напали около полуночи в районе Советского рынка. По информации «Комсомолки» парни шли из магазина по розливу пива, когда у них произошла стычка с неизвестными.

Егор и Виталий получили несколько ножевых ранений. Они бросились бежать в сторону улицы Магистральная. Футболист Дробыш от удара ножом в сердце потерял сознание около здания по улицы Магистральная, 33 - там находится Центр диализа крови. Там его тело и обнаружили приехавшие врачи скорой. Друг Егора успел убежать к зданию через дорогу - там находится Центр крови. Нападавшие преследовали парней, но они смогли добежать до освещенной части улицы - видимо это отморозков и спугнуло.

Остается неясным мотив преступления: конфликт возник из-за словесной перепалки или же нападавшие пытались ограбить двоих друзей. Следователи уже изъяли записи с камер видеонаблюдения медучреждения, у забора которого нашли тело футболиста. Однако, по нашим данным, особо ситуацию с нападением это не прояснило.

Мы попытались выяснить детали той ночи и в магазинчике, в который, предположительно, заходили парни. Однако одна из продавщиц не смогла вспомнить по фотографиям Егора и Виталия. А потом и вовсе отказалась общаться, сообщив о запрете службы безопасности сети магазинов.

Полиция уже провела поквартирный обход. Опрашивали всех жителей, слышали ли они что-либо в ночь с 26 на 27 января. Мы тоже попытались поговорить с людьми, но все как один отвечали:

- Мы ничего не слышали. Все было тихо вроде.

- О ситуации мы узнали после того, как пришла полиция днем, - ответила нам другая женщина, живущая в доме рядом с местом убийства.

При этом спасавшиеся от погони парни не могли не пробегать прямо под окнами жильцов. Персонал Центра крови и Центра диализа тоже не прояснил нам ситуацию.

- Мы вообще узнали о случившемся из СМИ. Ничего не знаем сами, - сказала «Комсомолке» одна из сотрудниц Центра крови.

Абсолютно точно видел погоню и раненых парней охранник медучреждения по улице Магистральная, 33. Тело Егора обнаружили у забора в 10 метрах от будки с охраной. Но общаться на эту тему сотрудник отказался. Он явно был напряжен.

- Я ничего рассказывать вам не буду, общайтесь с полицией, - заявил нам охранник и попытался прогнать нас с территории, на которой вообще-то в дневное время имеют право находиться любые посетители медцентра.

Многое о той ночи может рассказать выживший друг футболиста Виталий. Ему провели сложнейшую операцию и сейчас его жизни ничего не угрожает. Скорее всего, в ближайшее время его опросит полиция и следственный комитет.

- Сын уже в палате, но я его еще не видела и не слышала его. У меня сердце разрывается от случившегося, - рассказала «Комсомолке» мама Виталия, который в роковую ночь был с Егором Дробышем. - Хотим одного: чтобы вы помогли найти следствию тех, кто это сделал и чтоб люди не писали ерунды в соцсетях. Спасибо вам огромное.