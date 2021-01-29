«Мужики, вы что творите!»: Выживший друг зарезанного омского футболиста рассказал, как на них напали

После случившейся трагедии Виталий в корне пересмотрел свою жизнь.

Трагедия произошла в ночь на 27 января в одной из не самых благополучных частей городка Нефтяников в Омске. На двоих молодых парней – 21-летнего футболиста «Иртыша» Егора Дробыша и его 22-летнего друга Виталия Романчука в темном переулке напали двое неизвестных пока мужчин. Егор погиб почти сразу, Виталия удалось спасти. Молодой человек пережил операцию и сейчас уже начал приходить в себя. Сильно расстраивается, что не сможет попасть сегодня на похороны лучшего друга. «Комсомолка» пообщалась с мамой выжившего парня и узнала, можно ли чем-то помочь.

«ЕГОРУ ПРИШЛОСЬ УЙТИ ИЗ СПОРТА, ЧТОБЫ УХАЖИВАТЬ ЗА ПАРАЛИЗОВАННЫМ ПАПОЙ»

– Виталя с Егором дружили с первого класса. Каждое утро сын заходил за приятелем – дом Егора как раз по пути – и вместе шли в школу, – вспоминает Анастасия Романчук. – Они учились в 51-й. Потом Егор перешел в 77-ю, со спортивным уклоном. Но они продолжали общаться, играли в футбол. У сына, правда, случилась травма, и ему пришлось оставить занятия, а его друг стал профессионалом. Очень хороший, улыбчивый парень. Я его с самого раннего детства знаю, вырос на моих глазах. И вот сегодня еду на похороны этого мальчика.

Анастасия рассказывает, что беды буквально преследуют семью Дробышей. Год назад у отца Егора случился инсульт, его парализовало. И вот сейчас погиб единственный ребенок. Мама подрабатывает, делая ремонт в квартирах. Егору пришлось уйти из спорта, чтобы ей помогать. Он оказался практически прикован к лежачему отцу, которому требуется постоянный уход. У семьи было и без того сложное положение. Сейчас мать осталась без своего единственного помощника с тяжелобольным мужем на руках, в очень сложном финансовом положении. Если она позволит, в следующих материалах мы обязательно разместим варианты, как ей помочь.

– По-моему, папа даже не осознает, что его единственный сын умер, – продолжает Анастасия. – Ему даже не стали об этом говорить, чтобы еще больше не усугубить состояние. Да он и навряд ли осознал бы это сейчас.

Погибшему Егору Дробышу был всего 21 год. Он был единственным ребенком в семье.

«ВЫЖИЛИ, ПОТОМУ ЧТО ДОГАДАЛИСЬ БЕЖАТЬ НА ОСВЕЩЕННОЕ МЕСТО»

Выживший Виталий уже дал показания следователям и рассказал родителям все, что запомнил о той страшной ночи.

– Врачи сказали: только чудом у сына не задеты жизненно важные органы, – говорит его мама. – Он потерял очень много крови, и, если бы скорая приехала чуть позже, спасать было бы уже некого. Виталя говорит, первым напали на него. Просто со спины подошли двое высоких мужчин – выше сына и Егора. Сначала молча ударили Виталю. Он закричал: «Мужики, вы что творите!» Второй нападавший также молча ударил ножом Егора. Виталя понял, что надо выбираться из темного переулка на свет. В шоковом состоянии они, уже раненые, пробежали 200 метров до светлого места и там упали. Их спасла молодая пара, проезжавшая мимо на машине. Эти парень и девушка остановились, побежали в центр диализа, который находится рядом. Там сказали не трогать и не перемещать пострадавших, что ничем им помочь не могут. Вызвали скорую. В это же время, в 23.53, мне звонит сын: «Мама, нас пырнули! У меня дырка в спине, Егор без сознания, я тоже скоро отключусь». Хорошо, что он успел назвать место – Больничный городок. Мы с мужем живем здесь всю жизнь и хорошо знаем окрестности. Примчались на место через 10 минут. Там уже были скорая и полиция. Хочу сказать спасибо неравнодушной паре, которая не проехала мимо умиравших людей. Мой сын выжил благодаря им!

Как выяснилось, Виталий возвращался с другом из расположенного неподалеку магазина «Хлебодар», где работает грузчиком. Шли к нему в гости – три месяца назад Романчук съехал от родителей и перебрался в квартиру в доме на улице Грозненской. До места они не дошли совсем чуть-чуть. При этом нападавшие не взяли ничего – ни денег, ни документов, ни банковской карты Виталия. Пропал только пакет с пивом, который парни бросили, когда выбегали из темного участка улицы. Возможно, его подобрал кто-то из случайных прохожих. Анастасия Романчук не исключает, что нападавшие все-таки хотели ограбить парней, но побоялись это делать при освещении. Кстати, полицейские, посмотревшие записи с камер наблюдения на соседних зданиях, подтвердили: нападавшие действительно «вели» Егора и Виталю, целенаправленно шли за ними и выбирали для атаки именно темное место.

У МАТЕРИ ВИТАЛИЯ ДОМА ПРОВЕЛИ ОБЫСК

Анастасии не сообщили, охраняется ли сейчас больница, где лежит ее сын. Но нам женщина рассказала, что ее сын находится в палате один и, судя по всему, под присмотром силовиков. Хотя формально ей это объяснили противоковидными мерами. Следователи отрабатывают несколько версий, в том числе и с наркотиками.

– Я так понимаю, у них зацепок немного, поэтому проверяют все возможные варианты, – объясняет Анастасия. – Вчера у нас дома провели обыск. Уж не знаю, что они там искали: оружие, наркотики. Но я к этому отношусь с пониманием, им важно проверить все.

– Может быть, вашему сыну в последнее время поступали какие-то угрозы или у него появились подозрительные знакомые?

– Я ничего такого не слышала. Да и в 22 года мальчики уже не слишком охотно делятся с родителями своими проблемами. Молодежь – может, и была компания какая. Но насколько мне известно, все было в порядке. Он был спокоен в последние дни. Да и друзей его я прекрасно знаю. Все нормальные, адекватные ребята.

– На каком этапе сейчас находится расследование?

– Пока информации немного. Мне ничего особо не рассказывают – в интересах следствия. Сын описал нападавших: что успел запомнить в темноте и с учетом шокового состояния в тот момент. Составили фотороботы. Наша семья своими силами пытается узнать что-то. Мой племянник кинул клич в соцсетях. Я ему говорю: «Денис, осторожнее. Не играй в следователя. У тебя семья и ребенок. Кто знает, что на уме у тех, кто напал на Виталю». Но люди в Омске отзывчивые, многие уже откликнулись. Пытаемся собирать информацию по крупицам.

– Сын что думает по поводу случившегося?

– Он держится молодцом, старается меня успокоить. Ранение пришлось, в основном, на левую сторону. Мы опасались за левую руку. Но врачи сказали: все в порядке, со временем восстановится и будет двигаться. Мне кажется, после случившегося, пока лежит сейчас один, сын в корне пересмотрел свою жизнь. Вчера Виталя сказал, что хочет вернуться на учебу, которую бросил, потом будет искать нормальную работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ни свидетелей, ни мотива: Что сейчас известно об убийстве футболиста омского «Иртыша»

Продолжаются поиски убийц бывшего 21-летнего футболиста «Иртыша». На Егора Дробыша и его друга Виталия Романчука неизвестные напали около полуночи в районе Советского рынка. По информации «Комсомолки» парни шли из магазина по розливу пива, когда у них произошла стычка с неизвестными. (Далее...)

«Зарезали двоих. Один умер, второй – в реанимации»: Омич ищет напавших на его брата в Нефтяниках

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается полиция. (Далее...)

В Омске в поножовщине убили бывшего 21-летнего футболиста «Иртыша»

– На парней напали, обоих порезали, один умер, другой – в реанимации. Точнее информацию не могу сказать. Знай [сволочь], один из них мой брат. Я тебя найду, – заявил в соцсетях брат одного из парней. (Подробнее...)

Раненному приятелю погибшего футболиста «Иртыша» успешно провели операцию

Сегодня ночью в районе Нефтяников в Омске произошло жестокое преступление. Двое приятелей, один из которых 21-летний игрок «Иртыша» Егор Дробыш, оказались жертвами нападения неизвестных. Обоим нанесли серьезные ножевые ранения. Футболист скончался на месте от удара ножом в сердце, а его приятелю повезло чуть больше. (Далее...)