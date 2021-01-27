Раненному приятелю погибшего футболиста «Иртыша» успешно провели операцию

Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего в ночной драке омича. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня ночью в районе Нефтяников в Омске произошло жестокое преступление. Двое приятелей, один из которых 21-летний игрок "Иртыша" Егор Дробыш, оказались жертвами нападения неизвестных. Обоим нанесли серьезные ножевые ранения. Футболист скончался на месте от удара ножом в сердце, а его приятелю повезло чуть больше.

Парня оперативно доставили в больницу. Врачам пришлось долго бороться за его жизнь. Но, по сообщениям минздрава, операция закончилась успешно.

- Пациента ночью доставили в КМХЦ в тяжелом состоянии, его прооперировали, врачи провели над ним очень большую работу. Он находился в реанимации, но его уже перевели в хирургическое отделение из реанимации, он отходит от наркоза, - рассказали в пресс-службе омского минздрава.