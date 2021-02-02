Омич, расправившийся с футболистом Егором Дробышем, вдевал в берцы белые шнурки, в знак того, что он убийца

Георгий Легачев (на фото в центре), судя по всему, даже гордится, что убил человека.

Накануне 30-летнего Егора Легачева заключили под стражу на два месяца. Если для расследования его дела потребуется больше времени, этот срок продлят.

Напомним, в розыске и поимке этого опасного преступника и его подельника участвовали сразу несколько силовых структур.

Легачев уже имел криминальный опыт, поэтому держался довольно уверенно и сначала не шел на контакт со следователями. А вот его приятель выложил все подробности. Не исключено, что дело второго нападавшего теперь выделят в отдельное производство.

– Зачем ты все рассказал, тюремной романтики захотелось? – спросил у подельника Георгий, поняв, что путей к отступлению нет.

Вероятно, второй участник нападения и сам пришел в ужас от того, что натворил Легачев. Выяснилось: он зарезал двоих случайных прохожих, просто позарившись на их пиво.

– Они выглядели слишком уверенными, это было вызывающе, – помнит на допросе Легачев. – Мы решили поставить их на место. Мне они показались достойными соперниками. Убивать я не хотел, просто причинить телесные повреждения. Они были в теплой одежде. Я не думал, что нож пройдет глубоко и что с одного удара можно убить человека.

Решение об аресте Лечачева не особо огорчило. Фото: Анна МИКУЛА

В результате одного из потерпевших – 22-летнего Виталия Романчука – врачам удалось чудом спасти. Шедший с ним друг детства 21-летний футболист «Иртыша» Егор Дробыш скончался на месте.

Открылись и другие подробности из темного прошлого Легачева. Он жил на Кубани, где с 2003 по 2006 годы состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Став взрослым, переехал в Омск.

Здесь по сговору с другим отморозком убил человека с особой жестокостью. Легачева попросили поучаствовать в расправе. Он согласился, хотя даже не знал потерпевшего и тот ему не сделал ничего плохого. Несчастную жертву буквально забили насмерть ножом и молотком.

За это преступление в 2012 году Легачева отправили в колонию на 10 лет. Но за хорошее поведение недавно заменили ему реальный срок на условный.

На свободе он гулял менее года. За это время успел стать головной болью всех соседей, где бы не жил. Бывший постоянно зэк устраивал пьяные дебоши.

Кстати, на нем до сих пор висит долг в 300 тысяч. Такую компенсацию его обязали выплатить семье предыдущей жертвы. Но отдавать деньги он не собирается.

– У меня нет постоянной работы, поэтому платить нечем, – пояснил Легачев.

Отморозок, вероятно, даже бравировал прежним «подвигом».

– Он рассказал мне, что вдевает в берцы белые шнурки в знак того, что убил человека, – расскажет на допросе один из его приятелей.

Судя по страницам Легачева в соцсетях, он симпатизировал националистам. В альбомах у него фото Гитлера, изображения свастики и надписей, которые немецкие солдаты делали на своем оружии.

У мужчины есть гражданская жена и дочь. Впрочем, от отца у девочки только отчество. Официально он ее не признал. Так что наличие маленького ребенка не может быть смягчающим обстоятельством на суде. Более того, Георгий бросил семью в Кормиловке, а сам отправился покорять Омск.

– Хотел изменить жизнь, устроиться на работу. Пока подрабатывал грузчиков, – говорит Легачев. Последние два месяца он обитал у новой сожительницы – бывшей девушки своего приятеля. Ютились в комнате малосемейки на окраине города.

На вопрос судьи, как он сам себя может охарактеризовать, Легачев со странной гордостью заявил:

– Негативно. Я плохой человек, что и вылилось в случившееся 27 января нападение на людей.

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