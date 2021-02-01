Что известно об убийце омского футболиста Егора Дробыша: Служил в армии, симпатизировал фашистам

У Георгия на свободе останутся жена и ребенок.

На минувших выходных омским силовикам совместными усилиями сразу нескольких ведомств удалось выйти на след убийц 21-летнего омского футболиста Егора Дробыша.

Напомним, все произошло в ночь на 27 января в одном из неблагополучных районов Омска. На Егора и его друга детства Виталия со спины напали двое. Обоих ранили в ножом. Егор умер от кровопотери на месте. Виталю удалось спасти благодаря очевидцам ЧП, которые вызвали скорую на место происшествия. Молодого человека прооперировали, и сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Погибший был единственным ребенком в семье. И его мать сейчас осталась совсем одна с парализованным мужем на руках. Подробнее об этом «Комсомольская правда в Омске» писала здесь.

Выживший Виталий Романчук, несмотря на пережитый шок, смог запомнить нападавших и подробно описал их силовикам. Отследив передвижение отморозков по камерам наблюдения в тот день, следователи установили их личности.

Пока преступников искали, возникло множество версий, почему убийство произошло с такой жестокостью. Предполагали даже, что в деле могли быть замешаны наркотики.

Правда оказалась куда проще и чудовищнее. Преступники лишили жизни одного молодого человека и покалечили второго, просто позарившись на пакет с пивом, который те несли. Виталию удалось спастись только потому, что он догадался выбежать на освещенное место, грабители побоялись довершить свое страшное дело там и отстали. Это, кстати, опровергает их утверждение, что они были слишком пьяны и не отдавали себе отчет в происходящем. Преступники прекрасно все понимали, хоть и были под градусом.

Инициатором нападения оказался 30-летний Георгий Л. Его страницы в соцсетях многое объясняют. Судя по подпискам, обитатель омских окраин разделял идеи фашизма. А в альбомах у него есть фото Гитлера, а также снимки со свастикой и надписями, которые солдаты вермахта делали на своем оружии.

Убийца служил в армии, у него есть жена и дочь. Даже на снимках, где он гуляет на улице с маленькой девочкой, они лепят снеговика с усами, как у его идола.

Мужчина уже был судим за убийство по предварительному сговору. Теперь за попытку двойного убийства ему грозит пожизненное заключение.

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– Виталя с Егором дружили с первого класса. Каждое утро сын заходил за приятелем – дом Егора как раз по пути – и вместе шли в школу, – вспоминает Анастасия Романчук. – Они учились в 51-й. Потом Егор перешел в 77-ю, со спортивным уклоном. Но они продолжали общаться, играли в футбол. У сына, правда, случилась травма, и ему пришлось оставить занятия, а его друг стал профессионалом. Очень хороший, улыбчивый парень. Я его с самого раннего детства знаю, вырос на моих глазах. И вот сегодня еду на похороны этого мальчика. (Далее...)