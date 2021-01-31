В Омске задержаны подозреваемые в убийстве футболиста «Иртыша»

Полиции удалось задержать нападавших через 3 дня после совершения преступления. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

На прошлой неделе Омск потрясла новость о ночном нападении на двух молодых парней, 21-летнего футболитса "Итрытша" Егора Дробыша и его друга детства Виталия Романчука. 27 декабря около 2 часов ночи на них напали в районе улицы Магистральной и нанесли серьезные ножевые ранения. Друзья сообразили, что бежать от нападавших нужно к более оживленным улицам, где есть свет и могут быть люди. Видимо, именно это и остановило нападавших от преследования. К сожалению, Егор погиб почти сразу, ножом попали прямо в сердце, а его другу Виталию повезло чуть больше, он получил не такое серьезное ранение и смог убежать дальше, а потом позвонить матери.

Поиски нападавших начали в тот же день. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, но они мало что прояснили. Стало очевидным лишь одно - нападавших было двое. Пролить больше света помогли показания Виталия, которому медики оперативно провели сложную операцию. Когда парень очнулся, то рассказал, что на них действительно напали двое мужчин без особого повода и ударили ножом.

Сегодня, 31 января, спустя 3 дня после нападения, полиция сообщила, что подозреваемых удалось задержать и установить их личности. Ими оказались омичи 33 и 30 лет. Одного задержали в собственной квартире в Советсвом округе, а второго в гостях у приятелей на Космическом проспекте.

Нападавших задерживали при поддержке ОМОНа. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

- Задержанные пояснили, что ночью, 27 января, на улице заметили двоих парней, возвращавшихся домой из магазина. Один из нападавших ударил 22-летнего потерпевшего в спину. В ходе потасовки молодым людям были нанесены ножевые ранения. В результате один из пострадавших скончался, его товарищ был доставлен с места происшествия в медицинское учреждение и прооперирован, - рассказали о допросе в пресс-службе УМВД России по Омской области.

На допросе задержанные рассказали, что нож пустили в ход во время драки. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сейчас подозреваемые в убийстве и покушении на убийство находятся в следственном изоляторе, а следователи уже направили в суд ходатайство о заключении их под стражу до окончания расследования. Следствие продолжается, выясняются все подробности случившегося.

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