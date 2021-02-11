«Свети над землей, словно огонь»: Друзья убитого омского футболиста Егора Дробыша создали трогательный клип в его память

Егору Дробышу был всего 21 год.

Друзья футболиста омского клуба «Иртыш» создали трогательный клип, посвященный его памяти. На нем под слова «Летай над землей, словно орел. Свети над землей, словно огонь» – самые счастливые моменты из их совместной молодости. На кадрах – жизнерадостный парень, его друзья и девушка, и сложно поверить, что жизнь главного героя ролика уже оборвалась.

Случившееся в ночь на 27 января стало потрясением не только для близких Егора, но и, наверное, для всего Омска. Напомним, на 21-летнего парня, шедшего по улице с другом детства Виталием Романчуком, напали две отморозков с ножом. Егор от удара сердца погиб почти сразу, Виталия чудом удалось спасти.

В интервью «Комсомольской правде в Омске» мама Егора рассказала, что она осталась совсем одна с парализованным супругом на руках. Правда, сейчас ей очень помогают многочисленные друзья сына, которые навещают ее ежедневно.

Также выяснилось, что у Егора есть старшая сестра по отцу. Девушка посвятила младшему братику стихотворение. Вот оно:

Поздно ночью где-то в тишине,

Одеялом стареньким шурша,

Думает, скучает по тебе

Мамина тревожная Душа.

Где ты, мой сынок, в какие дали

Ты умчался, слова не сказал?

Может быть они тебя украли

И теперь ты ангелочком стал?

С белыми воздушными крылами

Смотришь на всех нас издалека

Скрипнешь дверью, скажешь тихо маме:

«я с тобою...в сердце...навсегда

Ты не видишь новый скромный образ,

Ждёшь, что дверь откроет твой Егор.

Ангелочком, Мама, быть так просто,

Не глядят все на тебя в укор.

Знай, что я с тобой всегда, навеки

И гоняю мяч на небесах...»

... Так шепнул, а мамы веки

Стали в чистых ангельских слезах.

Напомним, ранее мы писали, что мама Егора, Любовь Михайловна, лишившись своего главного помощника, оказалась в сложном финансовом положении.

Если вы хотите помочь семье Дробыш, это можно сделать следующим образом:

Перевести деньги на карту, привязанную к этому телефону (у мамы Егора нет своей банковской карты, поэтому она попросила переводить деньги на номер друга своего сына) 8-960-982-83-18 (Владислав Олегович Г.).

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