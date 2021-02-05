Омские подростки, толпой избившие школьницу, снова напали – теперь на ее мать

Девочки (на фото слева) толпой избили семиклассница Кристину (имя изменено, на фото справа).

Омичка Валентина Строкова рассказала, что преследование ее ребенка продолжается.

Напомним, все началось в конце ноября. На 13-летнюю дочь омички Кристину (имя изменено) дважды нападали три девочки из соседних школ. Конфликт якобы начался из-за мальчика, который оказывал знаки внимания Кристине и нравился одной из нападавших.

Сообщения с угрозами от брата одной из офниц продолжали поступать уже после избиения.

После второго избиения пострадавшая семиклассница попала в больницу с сотрясением мозга и четырьмя компрессионными переломами позвоночника. Нападавшие школьницы записывали издевательства на видео и заставляли свою жертву просить прощения.

Накануне «Комсомольская правда в Омске» писала, что по факту случившегося региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).

Видимо, нападавших это привело в ярость.

– Дочь после случившегося мучают сильные головные боли, у нее начались панические атаки, – объясняет Валентина. – Мы вынуждены ходить с ней к неврологу. Сегодня возвращались домой мимо детдома № 4. Мальчик, из-за которого все началось, как раз там живет. Нас встретила толпа агрессивно настроенных детей. Не обращая внимания на меня, они начали бить Кристину. Я кинулась ее защищать. Тогда они стали бить и пинать уже меня. Все это сопровождалось оскорблениями и матами.

По словам женщины, никто из сотрудников детдома не вышел, чтобы им помочь. Сейчас они с дочерью ждут приезда полицейских.

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– Все началось 22 ноября, – рассказала «Комсомолке» Кристина. – В нашей школе есть мальчик Миша Гаврилов (имя изменено). Он детдомовец, и затерроризировал всех вокруг. Мише уже 14 лет, но он ходит только в 6-й класс, мы с ним даже и знакомы особо не были. В тот день он встретил меня на перемене в коридоре, и, проходя мимо, специально задел плечом. Потом со словами «Ты чего толкаешься, не видишь, куда идешь?!» ударил меня в живот. Ну я занимаюсь дзюдо и была уверена в своих силах, поэтому ударила его в ответ. Он испугался и не стал со мной связываться. Уходя, сказал: «Жди наказания за это!» (Подробнее...)

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