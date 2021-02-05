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Омские подростки, толпой избившие школьницу, снова напали – теперь на ее мать

Все произошло после того, как женщина с дочкой возвращались от врача
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Девочки (на фото слева) толпой избили семиклассница Кристину (имя изменено, на фото справа).

Девочки (на фото слева) толпой избили семиклассница Кристину (имя изменено, на фото справа).

Омичка Валентина Строкова рассказала, что преследование ее ребенка продолжается.

Напомним, все началось в конце ноября. На 13-летнюю дочь омички Кристину (имя изменено) дважды нападали три девочки из соседних школ. Конфликт якобы начался из-за мальчика, который оказывал знаки внимания Кристине и нравился одной из нападавших.

Сообщения с угрозами от брата одной из офниц продолжали поступать уже после избиения.

Сообщения с угрозами от брата одной из офниц продолжали поступать уже после избиения.

После второго избиения пострадавшая семиклассница попала в больницу с сотрясением мозга и четырьмя компрессионными переломами позвоночника. Нападавшие школьницы записывали издевательства на видео и заставляли свою жертву просить прощения.

Накануне «Комсомольская правда в Омске» писала, что по факту случившегося региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).

Видимо, нападавших это привело в ярость.

– Дочь после случившегося мучают сильные головные боли, у нее начались панические атаки, – объясняет Валентина. – Мы вынуждены ходить с ней к неврологу. Сегодня возвращались домой мимо детдома № 4. Мальчик, из-за которого все началось, как раз там живет. Нас встретила толпа агрессивно настроенных детей. Не обращая внимания на меня, они начали бить Кристину. Я кинулась ее защищать. Тогда они стали бить и пинать уже меня. Все это сопровождалось оскорблениями и матами.

По словам женщины, никто из сотрудников детдома не вышел, чтобы им помочь. Сейчас они с дочерью ждут приезда полицейских.

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