«Просила прощения, чтобы выжить»: Малолетние офники из Омска держат в страхе весь район

Офницы зверски избили Кристину (имя изменено, на коллаже справа), с которой даже не были раньше знакомы.

Семиклассница Кристина Савельева (имя и фамилия изменены) училась в музыкальной и театральной школах, занималась танцами и дзюдо. Но на целый год от всего этого придется отказаться из-за компании малолетних отморозков, с которыми она даже не была знакома. Три девочки накинулись на нее и избили толпой до полусмерти, а происходящее сняли на видео. У девочки диагностировали четыре компрессионных перелома и серьезную травму головы. Она три недели пролежала в больнице. Из-за проблем со здоровьем вынуждена была перейти на домашнее обучение. Когда сможет вернуться к нормальной жизни, никто сказать не может.

– Все началось 22 ноября, – рассказала «Комсомолке» Кристина. – В нашей 133-й школе есть мальчик Миша Гаврилов (имя изменено). Он детдомовец, и затерроризировал всех вокруг. Мише уже 14 лет, но он ходит только в 6-й класс, мы с ним даже и знакомы особо не были. В тот день он встретил меня на перемене в коридоре, и, проходя мимо, специально задел плечом. Потом со словами «Ты чего толкаешься, не видишь, куда идешь?!» пнул меня в живот. Ну я занимаюсь дзюдо и была уверена в своих силах, поэтому ударила его в ответ. Он испугался и не стал со мной связываться. Уходя, сказал: «Жди наказания за это!»

Хитростью этот Миша выяснил у одноклассниц Кристины все ее данные: страничку в соцсетях и номер сотового. И посыпались угрозы от людей, которых пострадавшая девочка даже не знала. Как выяснилось позже, ей писали две сестры Катя и Ира Беловы (имена и фамилии изменены), их подруга Маша Старикова (имя и фамилия изменены) и ее брат. Компания малолетних отморозков пыталась назначить девочке «стрелку», но она игнорировала это странное предложение и просто блокировала такие переписки в соцсетях.

Кристина - лауреат и дипломант множества конкурсов. После избиения есть риск, что она никогда больше не сможет заниматься спортом.

– Мы с папой ничего не подозревали даже сначала, – говорит мать Кристины Тамара (имя изменено). – Дочь думала сама разобраться со всем этим и не придавала угрозам особого значения. Со всеми детьми в классе у нее хорошие отношения, поэтому она даже не могла предположить, что совершенно незнакомые люди могут ее всерьез ненавидеть просто так. Только потом мы выяснили, что эта банда больше недели выслеживала ее возле школы и один раз даже избивала, но тогда их вспугнули. А 29 ноября дочь с подругой возвращались из ДК «Звездный», где выступали на День матери. Тут из подворотни появились эти три девочки, и одна из них без разговоров сразу ударила мою дочь по голове. Та упала, ударилась об ограждение, и уже не смогла подняться, а они накинулись на нее всей толпой.

– Пинали в живот, потом одна встала мне на грудь, чтобы я не могла вздохнуть, – вспоминает Кристина. – Катя при этом говорила: «Ты моего парня обидела, проси прощения!», Ира все снимала на видео. Я извинялась, но это не помогало, они продолжали меня бить и унижать. Потом стали угрожать, что наступят на горло и задушат меня. Я была просто в панике.

Самое чудовищное в этой истории, что все происходило в многолюдном месте. Никто из взрослых, видевших избиение девочки толпой подростков, даже не попытался заступиться за нее. Спасла Кристину ее подруга Женя (имя изменено). Девочка кинулась к дороге и начала звать на помочь.

– Из всех взрослых откликнулся только проезжавший мимо мужчина, – говорит мама пострадавшей девочки. – Он выскочил из машины и разогнал всех. Если бы не он, моего ребенка, возможно, сейчас уже не было бы в живых. Мы даже не знаем, кто он. Я очень хочу найти этого неравнодушного человека, чтобы сказать ему спасибо! Может быть, он откликнется и сможет со мной связаться через ваше издание?

После случившегося Кристина еще долгое время будет вынуждена ходить в специальном корсете. Из-за травмы ее мучают страшные головные боли. Приступы мигрени настолько сильные, что девочку даже рвет во время них. Сможет ли она когда-нибудь снова заниматься танцами, которыми практически жила, теперь не знает никто.

Кроме того, сейчас она даже боится выйти на улицу – ее обидчики продолжают разгуливать на свободе. В возбуждении уголовного дела в отношении них пока отказано. Полицейские объясняют, что им необходимо дождаться окончания лечения, чтобы можно было провести экспертизу и определить причиненный здоровью школьницы ущерб. Тем временем она решается выйти на прогулку только в сопровождении родителей. Ее мама была вынуждена уволиться, чтобы ухаживать за своим больным ребенком. Это время Тамара Савельева не теряет даром. Она провела собственное расследование и нашла еще одну девочку, избитую этой малолетней шайкой. Пока ее родители опасаются за безопасность своего ребенка, но Тамара уговаривает их также придать случившееся огласке и вместе идти в полицию.

– Я узнала почти все и про этих девочек, которые чуть не убили мою дочь, – рассказывает Тамара. – Сестры Катя и Ира Беловы учатся в школе № 95, им 13 и 14 лет. Старшая из них – Маша Старикова – в 63-й. Девочке 16 лет, и она ходит только у восьмой класс. Учится очень плохо. Насколько я знаю, все они из неблагополучных семей, уже давно состоят на учете в ПДН. У Маши мать допилась до того, что у нее отказали ноги, и она сейчас передвигается на инвалидной коляске. Девочка тоже выпивает, несколько раз пыталась покончить с собой. Когда стало известно об истории с моей дочерью, ее начали расспрашивать одноклассники. Они сначала говорила, что все вранье, а вчера созналась.

Маша Старикова (имя изменено) возглавляет банду отморозков.

Тамара выяснила, что компашка отморозков причисляет себя к офникам (субкультура, околофутбольные фанаты, которые носят соответствующую одежду и специально провоцируют драки. – Прим. авт.). Оказалось также, что эти же подростки уже нападали толпой не только на сверстников, но и на взрослых. Избиение часто совершенно незнакомых и не сделавших им ничего плохого людей они снимают на сотовые. Орудуют в городке Нефтяников на окраине Омска. Один раз они чуть не забили насмерть подвыпившего мужчину, заснувшего на остановке «Площадь Лицкевича».

До недавнего времени даже полиция по закону ничего с ними сделать не могла, им еще не было 14 лет, когда уже наступает уголовная ответственность. Сейчас «дети» подросли и некоторые из них уже вполне могут отправиться в колонию для несовершеннолетних.

Впрочем, в этой, казалось бы, беспросветной истории не обошлось и без добрых, отзывчивых людей. В первую очередь это те, кто и так по долгу службы ежедневно спасает людей.

– Я отдельно хочу поблагодарить врача-травматолога Анастасию Валерьевну из Детской городской больницы № 4. Даже не знаю ее фамилию, она оказалась такой скромной, что ни в какую не соглашалась ее озвучивать, – говорит Тамара Савельева. – Она так прониклась к Кристине, что постоянно приходила спрашивать, как у нее дела, до сих пор звонит. Сейчас у нас в семье сложности с финансами. Когда Анастасия Валерьевна про это узнала, на свои деньги купила нам дорогой корсет для позвоночника и, вообще, оплатила все лекарства и мази, которые были необходимы. Еще один лечащий врач Александр Александрович постоянно покупал для Кристины гостинцы, когда она лежала в больнице. Сейчас нас в нашей непростой ситуации поддерживают педагог ДШИ № 10 Ольга Николаевна и классный руководитель из нашей 133-й школы Ирина Анатольевна Мелихова. А директор школы Нонна Александровна Бубнова, когда все случилось, из-за стресса сама угодила в больницу. И в первый же день, как ее выписали, пришла к нам в гости. Из своего кармана покупает для нас продукты, постоянно интересуется нашими делами. Приходила поздравлять с Новым годом, принесла дочери подарок. Спасибо им большое за поддержку! Сейчас для нас это неоценимо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Приходи, я тебе морду разобью!»: В Омске школьницы жестоко избили знакомую из-за мальчика

Поражающая своей жестокостью история произошла в омских Нефтяниках в конце 2020 года. Героями ее стали местные школьники. В соцсетях обеспокоенная мать рассказала, что 29 ноября около 17 часов ее дочь возвращалась домой, но на улице 22 Апреля ее подкараулили три девочки и жестоко избили. (Далее...)