Поражающая своей жестокостью история произошла в омских Нефтяниках в конце 2020 года. Героями ее стали местные школьники. В соцсетях обеспокоенная мать рассказала, что 29 ноября около 17 часов ее дочь возвращалась домой, но на улице 22 Апреля ее подкараулили три девочки и жестоко избили.- Они ее толкали, пинали по голове, по животу и спине, угрожали убить, задушить ногой. После избиения моя дочь попала в больницу с компрессионным переломом в 4-х местах и сотрясением мозга. 21 день она пролежала в больнице и сейчас находится дома на домашнем обучении, - рассказала омичка.Также женщина отметила, что девочка давно занималась танцами, но теперь из-за травмы не сможет продолжать тренировки довольно долгое время. Врачи прогнозируют, что школьница останется без любимого увлечения на ближайший год.Конфликт между девочками произошел из-за мальчика, с которым училась избитая. Незадолго до этого она в шутку просто задела его в школе, но одноклассник затаил обиду. Сначала он сам решил ответить девушке и стал ее пинать, но быстро успокоился. После случившегося он рассказал о произошедшем приятельнице, которая, видимо, и предложила подругам устроить девушке \\"темную\\". Обиженный подросток не просто пожаловался подругам, но и дал им контакты одноклассницы, после чего в ее адрес посыпались угрозы. Школьнице даже пришлось заблокировать агрессивно настроенную знакомую. Девушку буквально затерроризировали голосовыми сообщениями с угрозами избиения, и их воплощение не заставило себя ждать.В нецензурной форме одна из подруг обиженного парня угрожала девушке избиением и звала прийти в определенное место, чтобы устроить разборку. \\"Приходи, я тебе морду разобью!\\" - гласило одно из голосовых сообщений.После избиения мать девочки обратилась в больницу и написала заявление в полицию, но уголовное дело пока заводить не стали.- В полицию омичка обратилась 4 декабря. Ее дочь проходила стационарное лечение 21 день, а сейчас продолжает лечиться амбулаторно. По предварительным диагнозам, которые удалось получить от медиков, четких оснований для возбуждения уголовного дела не было. когда девочка закончит лечение и медики поставят окончательный диагноз, будет назначена судебно-медцинская экспертиза по результатом которой будет решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас по факту произошедшего проходит проверка, - рассказали в пресс-службе УМВД.