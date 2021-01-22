«У меня мама-инвалид! Меня посадят, с кем она останется?»: Участница избиения омской школьницы рассказала, как все было

Маша Старикова (имя изменено, на фото слева) рассказала, как они нападали на Кристину (на фото справа).

Напомним, эта дикая история произошла 29 ноября, на День матери. На семиклассницу Кристину Савельеву, возвращавшуюся с подругой после выступления на празднике в ДК «Звездный», напали три девочки. Две сестры Катя и Ира Беловы (имена и фамилии изменены), их подруга Маша Старикова (имя и фамилия изменены) зверски избили противницу и сняли на сотовый, как та просит прощения.

В итоге девочка попала в больницу с четырьмя компрессионными переломами позвоночника и тяжелой черепно-мозговой травмой. Восстанавливаться после случившегося ей придется не менее года.

Кристине еще долгое время придется носить такой корсет.

Кристина рассказала, что до нападения даже лично не была знакома с этими девочками - они учатся в других школах. А все случившееся по надуманному поводу спровоцировал некий детдомовец Миша Гаврилов (имя и фамилия изменены). Ему 14 лет, но он учится только в 6 классе, в той же школе, что и Кристина. Во время перемены он, проходя мимо, специально больно задел ее плечом. А потом накинулся, обвинив, что это она его толкнула. Девочка была уверена в своих силах – она занимается дзюдо. Кристина дала сдачи обидчику и забыла об инциденте. Но вскоре в соцсетях ей начали сыпаться сообщения с угрозами.

Кристину засыпали сообщениями с угрозами.

«Комсомолка» пообщалась и с представителями другой стороны этого конфликта. Маша Старикова, которую сами девочки называют главной, рассказала нам свою версию случившегося. Кстати, выяснилось: после того, как история с ее участием получила огласку, Машу начали травить в школе. Девочка попыталась оправдаться.

– Было два таких конфликта, – говорит Маша. – Первый раз я действительно ударила Кристину, но несильно. Она даже не упала и не пошатнулась.

– Какая была причина?

– Она меня обозвала такими оскорбительными словами, что у меня даже слезы от обиды на глаза навернулись. Я заставила ее извиниться.

– А второй конфликт когда и из-за чего произошел?

– Кристина познакомила меня и Катю с Ирой с мальчиками из 4-го детдома, в том числе и с Мишей. Ира начала с ним встречаться. Но Кристине он тоже нравился, и она с ним заигрывала. Вот Иру это и взбесило, и они с сестрой избили эту девочку. Из-за мальчика, в общем, избили. Я просто стояла рядом и не трогала ее в тот раз. Да и девочки не сильно Кристину пинали, насколько я помню.

– Как же можно так несильно избить, что у человека позвоночник сломан в четырех местах?

– Ну этого я не знаю. Может, ударили неудачно или упала как-то не так. Откуда у девочек силы? Это точно не они. Может, уже после какие-нибудь мальчики ее избили?

– Какие?

– Не знаю.

– А тебе не жаль, что все так вышло? Кристине хоть сочувствуешь?

– Да. Я, вообще, жалостливая и не могу ни на кого руку поднять. Я бы позвонила, узнать, как дела. Но опасаюсь ее маму. Она мне угрожает.

– Чем?

– Что меня посадят.

– Боишься этого?

– Очень боюсь. У меня мама – инвалид! Меня посадят, с кем она останется, кто за ней будет ухаживать?

Тем временем мама пострадавшей девочки Тамара Савельева (имя и фамилия изменены) в свою очередь рассказала «Комсомолке», что напавшие на ее ребенка подростки начали угрожать и ей. В частности особенно активно ведет себя брат Маши Стариковой. Скриншоты переписки есть в распоряжении редакции и следствия.

Проверку инцидента начали в Следственном комитете по Омской области, куда дело передали из полиции.

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