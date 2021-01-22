«На мою дочь напали, а я еще оправдываюсь»: Матери омской школьницы, избитой толпой подростков, грозит проверкой опека

Кристина (имя изменено, на фото справа) обвиняет в зверском избиении компанию из трех девочек (на фото слева).

По непредвиденному сценарию начала развиваться история с избиением омской семиклассницы Кристины Савельевой (имя и фамилия изменены). Напомним, 29 ноября на девочку напали три девочки – сестры Катя и Ира Беловы (имена и фамилии изменены), их подруга Маша Старикова (имя и фамилия изменены). Подростки толпой накинулись на Кристину, пинали, становились ногами на грудь и угрожали задушить. Все происходящее они сняли на видео.

В результате пострадавшую девочку увезли в больницу, где ей диагностировали сразу четыре компрессионных перелома позвоночника и тяжелую черепно-мозговую травму. Из-за проблем со здоровьем Кристине пришлось перевестись на домашнее обучение и отказаться от занятий в кружке танцев. Сейчас она страдает от чудовищных головных болей – настолько сильных, что во время приступа ее начинает рвать. Кроме того, пострадавшая еще год будет вынуждена носить специальный корсет. Сможет ли она когда-нибудь вернуться к прежней, нормальной жизни, сейчас не берется прогнозировать никто.

– Вчера, после того, как вышел материал в «Комсомолке», мне позвонили из опеки и сказали ждать проверку, – возмущается мама пострадавшей девочки Тамара. – Моего ребенка избили, а я, видимо, еще при этом должна оправдываться. Говорю им: «Так все случилось почти два месяца назад, почему только сейчас вас это заинтересовало?». Отвечают, что прочитали статью. Спросила, не хотят ли они вместо этого проверить отморозков, чуть не убивших моего ребенка? Такого распоряжения у них не было.

Чтобы защитить своего ребенка, женщина собирается выйти в одиночный пикет перед зданием депобразования, представители которого начали угрожать ей проверками. Также Тамара рассказывает, что нападавшие подростки, почувствовав свою безнаказанность, начали угрожать уже им с мужем.

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