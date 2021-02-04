В Омске все-таки возбудили уголовное дело после избиения омской школьницы группой подростков

Напавшие на Кристину (имя изменено, на фото справа) девочки (на фото слева) уже давно состоят на учёте в полиции.

На прошлой неделе региональный следком забрал из полиции материалы по избиению группой подростков 13-летней омской школьницы.

А сегодня, 4 февраля, в пресс-службе ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 117 Уголовного кодекса РФ (истязание) – пока в отношении неустановленных лиц. Такая формулировка необходима до того момента, пока не придут результаты судмедэкспертизы. Она установит степень вреда, который был нанесен девочке.

Напомним, на Кристину (имя изменено) нападали дважды. После второго случая ее увезли в больницу с четырьмя компрессионными переломами позвоночника и черепно-мозговой травмой. Она провела в травматологии 21 день, и ей предстоит еще год реабилитации. Из-за осложнений со здоровьем семикласснице пришлось отказаться от занятий профессиональным спортом и перейти на домашнее обучение.

Кристине (имя пострадавшей изменено) пришлось провести в больнице 21 день.

По предварительным данным, на потерпевшую напали три девочки из соседних школ. После избиения они заставили Кристину просить у них прощения и сняли все происходящее на видео.

В полиции семье Кристины сначала отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на невозможность это сделать до окончания лечения потерпевшей.

Мать избитой девочки устроила целую серию одиночных пикетов перед административными зданиями города. Фото: Анна МИКУЛА

Чтобы добиться наказания для обидчиц своего ребенка, мать девочки Валентина Строкова устроила серию одиночных пикетов. С плакатом, на котором написано «Защитите наших детей от насилия», она уже успела постоять возле мэрии, облправительства, а также у зданий прокуратуры и УМВД региона.

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