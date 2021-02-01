После статьи об омской школьнице, избитой подростками, омичи собрали деньги для ее семьи

Деньги для семьи пострадавшей девочки собрали ученики и учителя ДШИ № 10.

Напомним, нападение на 13-летнюю ученицу школы № 133 произошло вечером 29 ноября. На Кристину (имя изменено), возвращавшуюся с подругой после выступления в ДК «Звездный», напали три девочки. По словам потерпевшей, по надуманному поводу они устроили с ней ссору, повалили на землю и жестоко избили. Все происходящее сняли на видео – где сейчас телефон с этим роликом, устанавливают следователи.

В результате инцидента Кристина попала в больницу с четырьмя компрессионными переломами позвоночника. Девочка 21 день пролежала в травматологии. Еще год ей предстоит носить специальный корсет. Из-за проблем со здоровьем ей пришлось отказаться от занятий профессиональным спортом и перейти на домашнее обучение. Даже гулять она теперь выходит только с родителями, опасаясь еще одного нападения.

Тем временем маме потерпевшей позвонили из опеки и, по ее утверждению, сказали готовиться к проверке. В депобразования это сначала отрицали, потому заверили, что звонили с благими намерениями. Ответа на вопросы, почему историей заинтересовались только спустя два месяца, а до этого с потерпевшей не работал даже психолог и проверяли ли семьи нападавших, «Комсомолка» так и не получила. На прошлой неделе нам сообщили, что работают над ответом.

Испуг Валентины Осколковой, мамы потерпевшей девочка, понятен. Женщина опасалась, что проверку опека могла использовать как инструмент давления. У семьи сейчас тяжелое финансовое положение, и родители опасались, что по этому формальному признаку у них могут забрать детей.

После нашей статьи откликнулось много неравнодушных людей, которые поспешили помочь попавшей в беду девочке и ее близким.

– Сегодня нам позвонили из ДШИ № 10, где занимается дочь, – рассказывает Валентина. – А когда мы пришли, вручили конверт с деньгами. Собирали все вместе: учащиеся, их родители, педагоги. Мне было очень неловко брать, но эти средства нам сейчас действительно необходимы. Спасибо большое тем, кто решил помочь, для нас это существенная поддержка – и материальная, и моральная.

Также на этой неделе семья планирует участвовать в программе на федеральном программе, где расскажут об инциденте.