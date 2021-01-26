В мэрии Омска опровергли, что семьей школьницы, избитой подростками, занялась опека. В депобре же – подтвердили

Мать избитой омской школьницы вышла на одиночный пикет в центре Омска.

Омичка Валентина Строкова вышла вчера вышла на пикет в центре города с плакатом «Защитите наших детей». Таким способом женщина пытается привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказалась ее семья.

29 ноября 13-летнюю дочь Валентины избили три девочки. В результате Кристина (имя изменено) попала в больницу с четырьмя компрессионными переломами позвоночника. Она провела 21 день в стационаре. Еще в течение года ей предстоит носить специальный корсет. После травмы школьница страдает от сильных головных болей.

Сообщения с угрозами от брата одной из офниц продолжали поступать уже после избиения.

Кристине (имя пострадавшей изменено) пришлось провести в больнице 21 день.

В полиции отказали в возбуждении уголовного дела по факту случившегося, сославшись на необходимость дождаться окончания лечения и получить результаты медэкспертизы. Тем временем пострадавшей девочке и ее маме продолжают писать в соцсетях нападавшие и их родственники.

Валентина призналась, что она опасается за свою безопасность. Последней каплей для и без того напряженных нервов женщины стал звонок из органов опеки.

– Звонившая представилась Натальей Александровной Баренковой, – рассказала «Комсомольской правде в Омске» мать пострадавшей школьницы. – Она сообщила, что опека придет к нам, чтобы проверить жилищные условия. Я сказала, что не пущу их. Тогда меня попросили прийти в департамент образования на Карла Либкнехта, 33 в кабинет 702. Я поинтересовалась, почему проверку начали в отношении нас, хотя пострадала моя дочь. И почему не проверяют семьи нападавших детей? Мне сообщили, что такого поручения у них не было.

Валентина рассказала, что их семья сейчас действительно находится в затруднительном финансовом положении. Женщина опасается: из-за того, что она придала инцидент огласке, у нее по формальным признакам могут забрать детей. (Кроме Кристины они с мужем воспитывают еще младшую дочь).

В мэрии опровергли информацию, что семья попала в поле зрения опеки.

– По случаю, который описывает Строкова В.А., в департаменте образования разработана и реализуется межведомственная профилактическая программа, проводится индивидуально-профилактическая работа с учащимися, – говорится в официальном сообщении, которое распространила пресс-служба мэрии. – Учреждениями запланирована психолого-педагогическая помощь участникам конфликта. Ситуация находится на особом контроле в департаменте образования. Отдельно отметим: информация, что управление опеки департамента образования занимается семьей Строковой В.А. не соответствует действительности.

Однако Валентина настаивает: ей звонили и предупреждали о предстоящей проверке именно из органов опеки. Вот скриншот из архива входящих и исходящих звонков в ее телефоне. Вечером в четверг, 21 января, звонили вот с этого номера.

Вот телефон, с которого звонили Валентине.

Его же мы видим на сайте отдела органов опеки и попечительства депатрамента образования Омска.

А вот этот же телефон на сайте отдела опеки и попечительства. Фото: скриншот (opeka-popechitelstvo.ru/adresa/omskaya-oblast)

Мы позвонили по указанному номеру.

– Отдел опеки и попечительства, – представилась девушка, взявшая трубку. Однако от комментариев по поводу звонка Валентине Строковой и проверки инцидента с избиением ее дочери она отказалась, направив в пресс-службу департамента.

Там нам подтвердили: опека все-таки выходила на связь с семьей Кристины. Но исключительно, чтобы помочь.

– При поступлении информации в управление опеки и попечительства о возможном нарушении прав ребенка специалисты обязаны связаться с законным представителем для уточнения информации, – сообщили нам в пресс-службе департамента образования. – Специалист управления опеки и попечительства обратился к Строковой В.А., чтобы узнать, требуется ли ребенку помощь (психологическая, юридическая или педагогическая) и уточнить, что произошло с несовершеннолетним.

«Комсомолка» также уточнила, почему в таком случае семье позвонили лишь спустя два месяца после инцидента, а не предложили девочке пообщаться хотя бы с психологам сразу после случившегося. Еще мы поинтересовались, проводилась ли проверка в отношении семей нападавших девочек, а также детдома № 4, где учится мальчик – инициатор конфликта. Ответа на эти вопросы у нас пока нет. Судя по всему, он еще готовится. При получении дополнительной информации мы ее оперативно опубликуем.

Добавим, несколько дней назад материалы для проверки инцидента с дракой девочек были переданы из полиции в областной СУ СК.

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