«Паша сильно рвется домой»: Как омскому «мальчику на гречке» живется в интернате

Потихоньку возвращается к нормальной жизни 8-летний Паша*, которого отчим и мать часами заставляли стоять коленями на гречке. Сейчас ребенок находится в интернате №5. Туда его согласилась отдать мать Алина Юмашева после шумихи по поводу того, что органы опеки бездействовали и не изъяли мальчика из семьи. Мы узнали, как чувствует себя школьник.

- Адаптируется Паша хорошо. Другие ребята нормально приняли мальчика. У нас все детки пережили сложные ситуации. Поэтому мы стараемся не акцентировать внимание на истории Паши. Он очень активный. Просится на каток. Мы ему говорим, вот подарит тебе коньки Дед Мороз, обязательно сходим. Обещал же какой-то бизнесмен, - рассказал сайту «Комсомольская правда в Омске» директор интерната №5 Евгений Пузанов.

Туда ребенка поместили именно потому что интернат находится рядом с домом мальчика в районе шинного завода. Как выяснилось, мать видится с сыном почти каждый день.

- Утром она приходит к нам, забирает ребенка и отводит на занятия в школу. Иногда мы разрешаем Паше оставаться и ночевать дома. Они видится почти каждый день, - рассказал Евгений Пузанов. – Где мальчику лучше? Конечно, он больше рвется домой, ребенок хочет быть со своей мамой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750119" frameborder="0"></iframe> Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

- А он понимает, почему вчера он ночевал дома, а сегодня, допустим, должен остаться на ночь в интернате?

- Я думаю, что понимает. Но это такая тема… Мы стараемся не акцентировать внимание на ней. Паша занимается с психологом. Есть и совместные занятие мамы с ребенком. Я считаю, что работа психологов дала свои плоды. Мама хоть начала общаться с сыном, они начали разговаривать. А до этого оба были очень закрытыми. Я вижу, что Алина готова биться за своего ребенка. Мы тоже настроены на то, чтобы они остались вместе. Первое время мама мальчика выглядела очень напуганной.

- В каких условиях живет Паша в Интернате?

- Вообще, у нас находятся отрядами по 8-9 человек. Но Паша находится в отдельной комнате на двоих человек. Там и ночует иногда.

- Новый год он встретит дома?

- Я думаю, что, скорее всего. Но 27 декабря в интернате пройдет елка. Мы пригласили на нее мальчика. Я, надеюсь, Паша примет в ней участие. Нам бы всем этого хотелось, – ответил директор интерната.

Напомним, отчим Сергей Казаков издевался над Пашей и заставлял часами стоять коленками не гречке. Такой способ наказания изувер подсмотрел в интернете. Мать мальчика Алина Юмашева не мешала таким воспитательным мерам сожителя. В итоге ребенок сбежал от своих мучителей и обо всем рассказал соседке. Она вызвала скорую и полицию. На Казакова и Юмашеву завели три уголовных дела - за истязания, вред здоровью и неисполнение родительских обязательств. Им грозит до 7 лет тюрьмы. После шумихи из-за бездействия органов опеки чиновники все-таки убедили мать временно отдать Пашу в социальный центр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

ПОДРОБНОСТИ

«Жесткое обращение должен установить суд»: Детский омбудсмен рассказала, почему Пашу, часами стоявшего на гречке, вернули маме

А мы пообщались с детским омбудсменом по Омской области Елизаветой Степкиной. Нас интересовал ответ на главный вопрос - почему ребенка вернули Юмашевой? И вот, что она нам ответила (подробности)

КСТАТИ

«Мама добрая, всегда мне покупает что-то»: Паша, которого мать и отчим ставили на гречку, хочет остаться дома

Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Как часто бывает в таких историях, мальчишка искренне любит свою маму. Он даже в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр (подробнее)

В ТЕМУ

«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

​Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (далее)