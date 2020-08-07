«Соболезную родным погибших»: 22-летнюю омичку, изнасиловавшую мужчину до смерти, отправили в колонию на 13 лет

Елену Повеляйкину обвиняли в жестокой расправе над односельчанами.

Сегодня, 7 августа, завершилось рассмотрение в суде громкого дела в отношении 22-летней Елены Повеляйкиной. Жительницу деревни Михайловки из Омской области обвиняли в убийстве двоих взрослых мужчин. Кроме того, в суде установлено, что одну из своих жертв перед его смертью хрупкая на вид девушка еще и жестоко изнасиловала. В обоих случаях Повеляйкина была пьяна.

Отец Елены – местный фермер – распродал часть своего имущества, чтобы нанять для единственной дочери хорошего адвоката. Мать девушки оставила ее на попечение отца, когда та была еще совсем маленькой. Сейчас у женщины появилась уже другая семья. Но она настаивала: дочь не могла пойти на такое зверство.

Адвокат Повеляйкиной также придерживался версии, что имеются только косвенные свидетельства причастности его подзащитной к трагедиям. Вину за одно из преступлений и вовсе пытались переложить на соседа, который якобы убил односельчанина из ревности.

В последнем слове перед оглашением приговора Елена принесла соболезнования родным погибших, но вину в расправе над ними за собой не признала.

Впрочем, сторона обвинения смогла собрать достаточно доказательств для подтверждения своей позиции в суде.

– В прениях сторон гособвинитель с учетом всех обстоятельств дела предложил суду назначить Повеляйкиной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима (женщин это единственно предусмотренный законом режим отбывания наказания) с назначением дополнительного наказания в виде 1,5 лет ограничения свободы, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Прокуратура Саргатского района Омской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу о нанесении местной жительницей смертельных повреждений двум односельчанам. Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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