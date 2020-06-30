«Мама, не верь! Я это не делала!»: Мать омички, подозреваемой в изнасиловании мужчины и двух убийствах, уверена в ее невиновности

Небольшая деревенька Михайловка в Саргатском районе Омской области уже несколько месяцев обсуждает дикую историю. Дочку местного фермера 22-летнюю Татьяну Поленову обвиняют в двух жестоких убийствах двоих мужчин. По версии следствия, сперва девушка расправилась с 37-летним местным пьяницей – Николаем Жигулевым. Его тело нашли на дороге. Подозрение на Таню пало после того, как она начала рассылать знакомым странные снимки. Она сфотографировала тело с черенком от лопаты в заднем проходе. В комментариях к фото она веселилась и шутила.

Второго мужчину, по версии следствия, Поленова забила через два месяца – в октябре. Пьяный работник ее отца Антон Руднев нелицеприятно высказался о нем при Тане. И сразу же получил серию ударов. Все случилось в доме соседа семьи Поленовых Алексея Иванова. Наутро избитый скончался. А хозяин дома Иванов указал силовикам на Таню. Сама девушка все отрицает. Родители Тани верят в ее невиновность. Сайт «Комсомольская правда в Омске» пообщался с мамой девушки. Она заявила, что у указавшего на дочь Иванова был мотив, чтобы расправиться с Рудневым.

По словам Веры Поленовой, они расстались с мужем около 15 лет назад. Тане тогда было всего 7, она ходила школу. Родители решили, что девочка будет жить в родной деревне с отцом.

- Понимаете, сейчас все рассказывают, что якобы муж меня гонял с ружьем в руках и поднимал руку, а я сбежала от этого. Не было такого. Я просто встретила другого человека, мы спокойно разошлись, - рассказывает мама Тани. – У дочери были друзья в родной деревне, школа. Поэтому решили, что останется там. А сама я уехала в Лузино.

- Как это восприняла дочка?

Отец девушки местный фермер - увлекается охотой и души не чает в дочери.Фото: ВКонтакте

- Нормально. Мы были постоянно на связи. Я участвовала в их жизни. После окончания школы Таня переехала жить в Омск. Но иногда приезжала к отцу в деревню.

- Каким ребенком росла Таня? Конфликтовала ли со сверстниками?

- Великолепный, хороший ребенок. Всегда помогала мне по дому. Отличница. Прекрасно училась в школе, хорошо ее закончила – на четверки и пятерки. Участвовала во всевозможных Олимпиадах. У нее и на работе отличная характеристика. Таня отучилась в колледже на банковское дело. Но не пошла работать по специальности. Устроилась продавцом.

- Говорят, что Таня рисовала какие-то ужасные рисунки женщин с отрубленными головами…

- Я слышала тоже об этом. Она действительно любила рисовать. И я видела ее тетрадку, где она рисует. Ничего такого я там не нашла. Там в основном рисунки ее знакомых и друзей из деревни.

- Говорят про взрывной характер дочери?

- Я впервые об этом слышу. Понимаете, люди ведь могут и наговаривать. Это деревня.

- И что?

- Скажем так, нашей семье всегда завидовали, потому что муж – фермер. Мы жили немножко лучше остальных. К нам часто приходили занимать деньги, а когда говорили, что свободных денег нет, люди обижались.

- Вы спрашивали у дочери про эти убийства?

- Я была только на одном свидании в СИЗО. По реакции дочери поняла: она не виновата. Увидела ее через стекло, а она мне показывает, чтобы я трубку взяла. И плачет в нее: «Мама, не верь! Я этого не делала!» Разрыдались обе.

- Как же тогда получилось, что обвиняют именно ее?

- Оказалась не в то время, не в том месте. По поводу первого погибшего – Жигулева. Нам адвокат рассказывал, что у него даже травмы нехарактерные для избиения. Внутри все органы повреждены так, как будто его переехала машина. А ведь после попоек он часто валялся посреди дороги в деревне. Не могла хрупкая девочка нанести таких травм. А указавший на Таню Иванов, в доме которого нашли тело Антона Руднева, и сам имел мотив убить Руднева. По деревне ходили слухи, что жена Иванова имела какие-то отношения с убитым Рудневым. Якобы даже незадолго до этого Иванов узнал об интрижке и избил свою женщину, у нее были поломаны ребра. Кто там знает, что произошло в ту ночь. Но я верю, что Таня не могла пойти на такое.

- Как она себя чувствует в СИЗО?

- Пишет письма, успокаивает меня, говорит, что у нее все нормально. Плакаты там рисует. Просит привезти ей книжек. Она у меня любит читать.

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15 лет назад Таню Поленову (имя и фамилия изменены) и ее старшего брата бросила мать. Женщина устала терпеть взрывной характер своего мужа Игоря, который гонял ее по деревне с винтовкой и несколько раз запирал в подвале. Она просто сбежала, куда глаза глядят, оставив дом и детей. (Подробнее...)

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