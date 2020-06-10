«Занималась выбиванием долгов»: Юная омичка, изнасиловавшая и убившая соседа, держала в страхе всю деревню

Когда Тане Поленовой (имя и фамилия изменены) было 15 лет, их со старшим братом бросила мать. Женщина устала терпеть взрывной характер своего мужа Игоря, который гонял ее по деревне с винтовкой и несколько раз запирал в подвале. Женщина просто сбежала, куда глаза глядят, оставив дом и детей.

С этого момента отец Игорь Поленов (имя и фамилия изменены) стал главным человеком в жизни Тани. Дочь даже внешне его копия – души в нем не чает. Переняла она и его характер. Игорь – местный фермер, по меркам Михайловки, зажиточный человек. Многие соседи работали у него, помогали управляться со скотом и на огороде. Сельчане рассказывают, что семья – отец, брат и Таня – держат в страхе всю деревню.

Отец Тани начал распродавать имущество, чтобы оплатить дочери хорошего адвоката.Фото: Личный архив

– Она хоть и маленькая ростом, но крепкая, занималась боксом и волейболом – удар поставленный, – рассказывают жители Михайловки. – Таня окончила техникум в городе, потом вернулась домой помогать отцу. Она нигде не работала. Занималась выбиванием долгов. К ней мог обратиться, например, одноклассник и попросить решить проблему. Она приходила к должнику и забирала деньги.

Сельчане, в основном тихие алкоголики, были запуганы настолько, что никто из них даже не заявил о первом зверском убийстве, которое Поленова совершила еще в августе прошлого года. Труп местного 37-летнего пьяницы нашли на дороги, но виновника его гибели долгое время не могли найти.

Только много позже выяснилось, 22-летняя дочь хозяина фермы просто решила поглумиться над одним из его работников. Мужчина был мертвецки пьян и отказывался выбираться из их дома. Тогда девушки изнасиловала его шваброй и забила до смерти. После этого сделала фото и выслала друзьям в соцсетях. Затем заставила одного из работников вытащить труп за ограду и выбросить на обочине.

Почувствовав полную безнаказанность, спустя месяц она жестоко убила еще одного мужчину. Все произошло в доме у соседей. 31-летний работник напился и обматерил отца Поленовой. Это привело Таню в ярость. Она дернула сельчанина за руку, свалила на пол и начала со всей силы прыгать по нему и бить локтями и коленями. В результате потерпевший умер от разрыва внутренних органов.

– Когда они расправлялась с Иваном (имя изменено), мы с сестрой просили не трогать его. Но вступиться побоялись, потому что она очень сильная, – рассказал свидетель убийства. – Он еще сутки пролежал в доме. Мы скорую не стали вызывать, думали, оклемается. А он наутро перестал дышать.

После того, как в дом пришла полиция, его хозяин, несмотря на страх, все-таки рассказал, как все было - брать вину за чужое тяжкое преступление не хотелось. Сейчас его сестра, которая также стала свидетелем убийства, вынуждена скрываться в Омске. Женщина боится расправы от фермеров.

Отец девушки держит в Михайловке фермерское хозяйствоФото: Личный архив

Тем временем Игорь Поленов сейчас яростно защищает свою единственную дочь. Мужчина утверждает, что его Таня – нормальный ребенок, а силовики «навесили» на нее два трупа. Фото того, что «ребенок» сделал с одной из своих жертв его, видимо, не впечатляют. Сейчас Игорь распродает имущество, чтобы оплатить для Тани услуги дорогого адвоката. Тот уже посоветовал семье настаивать на суде присяжных. Они делают ставку, что обычные люди проникнутся жалостью к юной и миловидной убийце.

Выяснилось, что в СИЗО 22-летняя Татьяна Поленова, которая раньше не была судима, уже вполне освоилась. Она изучила все местные порядки и чувствует себя в своей среде. Девушка уже в курсе, что каждый день, проведенный в изоляторе, засчитывается за 1,5 в колонии. Максимальное наказание, которое ей грозит, 15 лет лишения свободы по каждой из статей. Но с учетом того, что она ранее не привлекалась к ответственности, ей вряд ли светит больше 10 лет за решеткой. Кроме того, по законам РФ, женщин нельзя помещать на строгий режим. Так что, даже если насильницу и осудят, она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

ОФИЦИАЛЬНО

«Обвиняемая выдвигает путаные версии, что произошло с убитыми»

Следователь СУ СК России по Омской области Иван ЛЮБЫЙ:

– Обвиняемая сначала призналась в обоих убийствах, потом отказалась от показаний. Она выдвигала несколько версий: что первый мужчина погиб после того, как его сбила на дороге машина, а второй – от почечной недостаточности, которая у него якобы была. Но проведенные экспертизы опровергли эти версии. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», а «Насильственные действия сексуального характера». Дело передано в суд для рассмотрения по существу.