2020-06-09T12:10:53+03:00
Происшествия

«Посмотрите, вот маньяк!»: 22-летняя омичка изнасиловала мужчину и разослала фото глумления друзьям

А после этого девушка жестоко убила еще одного соседа - в отместку за то, что тот оскорбил ее отца
Анна МИКУЛА
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Юную и миловидную девушку обвиняют в зверском убийстве двоих мужчин.Юную и миловидную девушку обвиняют в зверском убийстве двоих мужчин.Фото: Личный архив
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В поле зрения силовиков Татьяна Поленова (имя и фамилия изменены) из деревни Михайловка в Омской области попала только после второго убийства. 22-летняя девушка выпивала в компании взрослых мужчин. Один из них во время попойки оскорбил ее отца. Таня дождалась, когда собутыльник ляжет спать. Потом запрыгнула на него и начала избивать – била до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Поскольку все произошло на глазах у других сельчан, гадать, кто виноват в жестоком преступлении, не пришлось. А уже во время расследования этого преступления выяснились еще более жуткие подробности из биографии юной и выглядящей вполне безобидно девушки. На заднем дворе ее дома нашли труп второго мужчины. Поленова сначала стояла на том, что сельчанин погиб под колесами машины. Но в соцсетях сама выложила улики против себя.

Оказалось, это еще одна жертва Татьяны. За месяц до второго преступления она совершила свое первое убийство. Она также выпивала с компании 37-летнего соседа. Увидев, что он мертвецки пьян, девушка решила поглумиться над ним и изнасиловала его черенком лопаты. От полученных травм мужчина скончался. А девушка сфотографировала труп и разослала своим немногочисленным друзьям его фото с подписью: «Посмотрите, вот маньяк».

Однако маньяком на деле оказалась миловидная Татьяна. Психиатры признали ее вменяемой, никаких особых историй с трудным детством или пережитым ей самой насилием в жизни девушки не было. Зато у нее есть необычное хобби – рисовать растерзанных людей с отрубленными частями тела. Видимо, в какой-то момент она решила перейти от теории к практике.

Поленову сейчас поместили в СИЗО, она рассказала следователю на допросе, что ей там нравится и она чувствует себя в изоляторе почти как дома.

ОФИЦИАЛЬНО

«Проведены 4 комиссионные судебно-медицинские экспертизы по установлению причин смерти потерпевших»

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Саргатского района, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), а также по ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В ходе следствия обвиняемая вину не признала, в частности выдвигала версию о том, что 37-летний мужчина попал под автомобиль и поэтому скончался, в связи с чем в ходе следствия были проведены 4 комиссионные судебно-медицинские экспертизы по установлению причин смерти потерпевших, а также другие экспертизы. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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