«Приношу соболезнования родным погибших»: Омичка, обвиняемая в изнасиловании и убийствах мужчин, выступила с последним словом

Девушку обвиняют с расправе над двумя взрослыми мужчинами.

В ближайшее время в Саргатском суде вынесут приговор 22-летней жительнице одной из местных деревень Елене Повеляйкиной. Хрупкую на вид девушку обвиняют в убийстве двоих односельчан. При этом одного из них, по версии следствия, она еще изнасиловала черенком от лопаты.

Впрочем, сторона защиты фигурантки настаивает: прямых доказательств ее причастности к этим жутким преступлениям нет. По утверждению адвоката, проведенная экспертиза не подтвердила факт насильственных действий сексуального характера. В невиновность Елены верят ее родители и молодой человек.

Однако сторона обвинения в свою очередь сообщает, что следствием собраны достаточные доказательства причастности Повеляйкиной к убийствам. Только что она выступила на суде в последним словом перед приговором.

– Фигурантка дела выразила потерпевшим сочувствие утрате близких, но вину в совершении преступлений не признала, ссылаясь на непричастность, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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