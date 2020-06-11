«Она очень хороший человек»: Подруга омички, изнасиловавшей досмерти мужчину, рассказала о ней
Дикая история 22-летней Елена Поленовой стало настоящим шоком для тех, кто ее знал. Девушка досмерти изнасиловала одного из работников своего отца-фермера. Для этого она использовала лопату. Через два месяца Поленова расправилась с другим пьяным работником, который обматерил ее отца. Ей грозит до 15 лет лет тюрьмы.
Впрочем, не все верят в то, что Поленова могла совершить такое. Сайт "Комсомольская правда в Омске" пообщался с одной из подруг девушки.
- Мы давно не общались. Последний раз разговаривали еще в школе. Не могу поверить! Она очень хороший человек. Помню, было приятно с ней общаться, - рассказала подруга Повеляйкиной.
Сейчас подозреваемая находится в СИЗО. По словам следователя, там себя девушка чувствует как рыба в воде. Медицинская экспертиза признала Повеляйкину полностью вменяемой. Решать судьбу девушки будет суд присяжных, о котором попросила сама Елена.
ИСТОЧНИК KP.RU