2020-06-11T10:05:16+03:00
Общество

«Она очень хороший человек»: Подруга омички, изнасиловавшей досмерти мужчину, рассказала о ней

22-летняя девушка обвиняется в убийстве двоих человек [подробности]
Станислав МУХИН
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Девушка жестоко расправилась с двумя взрослыми мужчинам.Девушка жестоко расправилась с двумя взрослыми мужчинам.Фото: ВКонтакте
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Дикая история 22-летней Елена Поленовой стало настоящим шоком для тех, кто ее знал. Девушка досмерти изнасиловала одного из работников своего отца-фермера. Для этого она использовала лопату. Через два месяца Поленова расправилась с другим пьяным работником, который обматерил ее отца. Ей грозит до 15 лет лет тюрьмы.

Впрочем, не все верят в то, что Поленова могла совершить такое. Сайт "Комсомольская правда в Омске" пообщался с одной из подруг девушки.

- Мы давно не общались. Последний раз разговаривали еще в школе. Не могу поверить! Она очень хороший человек. Помню, было приятно с ней общаться, - рассказала подруга Повеляйкиной.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО. По словам следователя, там себя девушка чувствует как рыба в воде. Медицинская экспертиза признала Повеляйкину полностью вменяемой. Решать судьбу девушки будет суд присяжных, о котором попросила сама Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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