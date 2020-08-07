Юной омичке, обвиняемой в убийстве двоих взрослых мужчин, грозит до 15 лет колонии

Юную и миловидную девушку обвиняют в зверском убийстве двоих мужчин.

Сегодня, 7 августа, в Саргатском райсуде Омской области завершается рассмотрение уголовного дела в отношении 22-летней местной жительницы Елены Повеляйкиной. Девушку обвиняют в убийстве двоих взрослых мужчин, живших с ней в деревне Михайловке. При этом, по версии следствия, одного из погибших она еще жестоко изнасиловала.

Только что Елена выступила перед судом с последним словом перед приговором. Она выразила сочувствие родным умерших односельчан, но вину в их гибели не признала.

– В прениях сторон государственный обвинитель с учетом всех обстоятельств совершенных деяний предложил суду назначить подсудимой наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (для женщин это единственно предусмотренный законом режим отбывания наказания) с назначением дополнительного наказания в виде 1,5 лет ограничения свободы после отбытия основного наказания, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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– Она хоть и маленькая ростом, но крепкая, занималась боксом и волейболом – удар поставленный, – рассказывают жители Михайловки. – Окончила техникум в городе, потом вернулась домой помогать отцу. Она нигде не работала. Занималась выбиванием долгов. К ней мог обратиться, например, одноклассник и попросить решить проблему. Она приходила к должнику и забирала деньги. (Далее...)

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