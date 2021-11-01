Заявку на участие в выборах мэра Омска подал 14-й кандидат

Выборы мэра могт состояться 17 ноября. Фото: Омский горсовет

В Омский горсовет подал заявку еще один претендент на пост мэра. Это некий Владимир Анненков. Пока известно лишь, что Владимиру Викторовичу 33 года.

Возможно больше информации о себе он сможет дать во время выступления перед специальной комиссией, которая выберет из всех подавших заявки нескольких финалистов. И уже из этих людей депутаты горсовета будут выбирать мэра. Планируется, что это произойдет не внеочередном заседании 17 ноября.

Напомним, ранее попробовать свои силы на выборах решили пенсионер, владелец сети ЧОПов, казак, предприниматель, действующий депутат горсовета и даже рокер Сергей Троицкий. Правда, последний навряд ли всерьез озадачится сбором документов.

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