«Сбор закрыт!»: Уже сегодня блогер купит квартиру пенсионерке из Омска, прожившей в бочке 35 лет

Пенсионерка хочет переехать в новую квартиру вместе с собакой и кошкой. ФОТО: Елена Тришина

Счастливо закончилась история 64-летней крановщицы Светланы Черновой. Пенсионерка из Омска много лет стояла в очереди на жилье от завода. Однако в 90-е предприятие обанкротилась, в итоге женщина так и осталась жить в металлической бочке. Там она провела сложные 35 лет.

Светлана Васильевна пыталась решить свою проблему с помощью властей. Однако они предложили два не самых лучших для нее варианта: дом престарелых и аварийное жилье по соцнайму. Пенсионерка так и осталась бы жить в цистерне, если бы в ее жизни не появилась московский блогер Елена Тришина. Она давно и успешно помогает таким, как Светлана Чернова.

Девушка в своем Instagram объявила сбор средств на покупку квартиры для омской пенсионерки. Нужную сумму удалось собрать всего за трое суток - более 2,3 млн рублей. Блогер и сибирячка уже подобрали подходящий вариант - однокомнатная квартира с балконом в почти новом доме на Московке. Уже сегодня женщине должны купить новое жилье. Об этом в соцсетях сообщила сама блогер.

-Сбор закрыт! Мы собрали на квартиру, мебель и технику, а также мы сможем дать на руки Светлане Васильевне 50 тысяч рублей. Завтра в первой половине дня у нас сделка по покупке квартиры. Всем огромное спасибо за участие! Благодаря каждому из вас все получилось! – написала Елена Тришина.